88 голосов "за" и ни одного "против": Сейм единогласно утвердил нового генпрокурора
Сейм в четверг утвердил на пост генерального прокурора старшего прокурора Прокуратуры Рижского судебного округа Арминса Мейстерса.
За назначение Мейстерса проголосовали 88 депутатов Сейма, при этом ни один депутат не голосовал «против». Ранее кандидатуру Мейстерса поддержали большинство парламентских фракций, представленных в Сейме, а также Юридическая комиссия парламента.
Согласно закону, генерального прокурора на срок пять лет назначает Сейм по предложению Совета юстиции. Одно и то же лицо может занимать эту должность не более двух сроков подряд.
Арминс Мейстерс с мая 2018 года является старшим прокурором Прокуратуры Рижского судебного округа. В 2023 году он был назначен на второй срок. С 2000 года он работал в различных структурных подразделениях прокуратуры, в том числе был старшим прокурором Прокуратуры Центрального района Риги, а также старшим прокурором Прокуратуры по расследованию финансовых и экономических преступлений.
Ранее сообщалось, что в повторном конкурсе на должность генерального прокурора подали заявки Мейстерс, нынешний генеральный прокурор Юрис Стуканс, судья Конституционного суда и бывший прокурор Юрис Юрисс, а также бывший прокурор специализированной прокуратуры по организованной преступности и другим отраслям Янис Илстерис.
Срок полномочий Стуканса истёк 11 июля, а в первом конкурсе этой весной выбрать нового генерального прокурора не удалось, так как ни один из трёх кандидатов не получил поддержку Совета юстиции и не был выдвинут на утверждение Сейму. Тогда на пост претендовали Стуканс, прокурор отдела координации исполнения функций прокуратуры Департамента контроля деятельности и международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Увис Козловскис и старший прокурор этого же департамента Айварс Остапко.
Бывшего председателя Коллегии по уголовным делам Рижского окружного суда Стуканса Сейм единогласно утвердил на пост генерального прокурора 18 июня 2020 года.
До выбора нового генерального прокурора обязанности главы прокуратуры исполнял старший прокурор Арвидс Калниньш.