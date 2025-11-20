88 голосов "за" и ни одного "против": Сейм единогласно утвердил нового генпрокурора

Срок полномочий Стуканса истёк 11 июля, а в первом конкурсе этой весной выбрать нового генерального прокурора не удалось, так как ни один из трёх кандидатов не получил поддержку Совета юстиции и не был выдвинут на утверждение Сейму. Тогда на пост претендовали Стуканс, прокурор отдела координации исполнения функций прокуратуры Департамента контроля деятельности и международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Увис Козловскис и старший прокурор этого же департамента Айварс Остапко.