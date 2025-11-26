Куда пойти между Рождеством и Новым годом: камерный вечер "Призыв света" в Спикери

«Название концерта "Gaismas saukšana" в это темное время года красиво напоминает нам, что, даже если так не кажется, свет совсем рядом и вокруг нас. Поэтому мы выбрали именно такую программу, которая так хорошо подходит зимним вечерам», — отмечают организаторы концерта.