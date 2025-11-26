Пианист Рихард Плешанов.
Куда пойти между Рождеством и Новым годом: камерный вечер "Призыв света" в Спикери
Как и принято, и в этом году в период между Рождеством и Новым годом — 27 декабря — в концертном зале "Спикери" прозвучит традиционный рождественский благотворительный концерт "Gaismas saukšana" ("Призыв света"), организуемый Фондом Петериса Васкса. Начало концерта — в 18:00.
В концерте, который пройдет уже в 11-й раз, примут участие молодая оперная певица Этина Эмилия Саулите (сопрано), скрипачка Магдалена Гека и пианист Рихард Плешанов, а собранные средства будут пожертвованы на заказы новых произведений и дальнейшее развитие латышской камерной музыки.
«Название концерта "Gaismas saukšana" в это темное время года красиво напоминает нам, что, даже если так не кажется, свет совсем рядом и вокруг нас. Поэтому мы выбрали именно такую программу, которая так хорошо подходит зимним вечерам», — отмечают организаторы концерта.
Зарегистрироваться для посещения концерта и сделать пожертвование можно на сайте Фонда Васкса: www.vaskafonds.lv, а также на сайте Малого Мезотненского замка www.mazamezotnespils.lv.