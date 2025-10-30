Возбуждено дело о процессе правовой защиты авиакомпании SmartLynx Airlines
Авиакомпания SmartLynx Airlines начала процесс правовой защиты после смены владельцев и накопления налоговой задолженности. Компания планирует реструктуризацию, чтобы сохранить деятельность и выполнить обязательства перед клиентами.
Возбуждено дело о процессе правовой защиты базирующейся в Латвии авиакомпании SmartLynx Airlines, свидетельствуют данные Регистра неплатежеспособности. Дело было возбуждено Рижским районным судом 28 октября 2025 года. Согласно данным Службы государственных доходов, по состоянию на 28 октября у SmartLynx Airlines имелась задолженность по налогам в размере 522 126 евро.
В авиакомпании агентству LETA сообщили, что после изменений в составе владельцев предприятие начало реализацию плана реструктуризации для обеспечения дальнейшей деятельности. "План оздоровления компании необходим, чтобы мы могли ввести изменения, одновременно обеспечив непрерывность работы и выполнение обязательств перед клиентами", - пояснил исполнительный директор SmartLynx Airlines и один из новых совладельцев Эдвинас Деменюс.
Он отметил, что прошедший год был сложным и для SmartLynx, и для всей отрасли аренды самолетов из-за роста издержек, задержки с поставками и развития рынка. В таких условиях компаниям, включая SmartLynx, необходимо время для адаптации к новым рыночным условиям.
Как сообщалось, в октябре 2025 года произошла смена владельцев SmartLynx Airlines - компанию приобрели руководство компании и специализированный инвестиционный фонд из Нидерландов. В настоящее время 90% капитала SmartLynx Airlines принадлежит нидерландскому Stichting Break Point Distressed Assets Management, по 5% - гражданам Литвы Миндаугасу Казакевичу и Эдвинасу Деменюсу, которые являются членами правления компании.
Ранее единственным владельцем компании было ООО "Smart Aviation Holding", принадлежащее Avia Solutions Group, истинным выгодоприобретателем которой является Гедиминас Жемялис.
Компания сообщила, что с изменением состава владельцев SmartLynx Airlines будет работать как независимое предприятие, тогда как SmartLynx Airlines Malta и SmartLynx Airlines Estonia останутся в собственности прежнего акционера.
В 2024 году SmartLynx Airlines перевезла 10,66 млн пассажиров, что на 62,5% больше, чем в 2023 году. Авиакомпания выполнила 68 085 рейсов, что на 43,4% больше, чем годом ранее, а объем перевезенных грузов уменьшился на 6,8% до 31 872 тонн. В конце 2024 года флот авиакомпании насчитывал 68 самолетов.