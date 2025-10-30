Советское наследие дает жару - в прямом смысле: в доме в Пурвциемсе загорелся лифт
В домах, построенных в советское время, жители и управляющие компании уже долгие годы сталкиваются с разными проблемами. Одна из самых ярких — постоянно ломающиеся лифты. Они не только часто останавливаются, но, как выяснилось, их двигатели могут даже загореться.
Когда жители одного из домов на улице Пурвциема выходят из квартиры, они уже шутят: «Делайте ставки — работает лифт сегодня или нет?» Точку в череде поломок поставил пожар, уничтоживший двигатель лифта, сообщает «Degpunktā».
«Мы уже месяц ходим пешком. Ну сколько можно, ребята, я не знаю! В итоге никто ничего не делает. Вчера около пяти вечера я спустился с 12-го этажа. Я живу на последнем, а механизм находится ещё выше — на чердаке. Такая вонь стояла! Потом приехали пожарные», — рассказывает житель дома Ахмед.
Спасатели с рукавами поднимались до последнего этажа, обесточили моторное помещение и полезли внутрь. Там возникло задымление из-за возгорания масла внутри двигателя. Пожарные, борясь с огнём, сообщили жителям верхних этажей, что дом нужно покинуть немедленно.
85-летняя Ванда вспоминает, что эвакуация стала для неё настоящим испытанием:
«Это был кошмар. [Журналист: Вам помогли подняться обратно или сами?] Сама, надо ведь хоть немного двигаться. Но, кажется, устала — сегодня с кровати встать не могу».
Если лифт не работает, остаётся только лестница. Журналисты проверили, сколько времени занимает путь на 12-й этаж без остановок. В спокойном темпе — около трёх минут. Но для пожилых людей или беременных женщин это куда сложнее.
Оказалось, что лифт и сейчас представляет реальную опасность. Ахмед отмечает: «Лифт не работает — двери открываются, и если кто-то случайно шагнёт вперёд, то просто упадёт вниз. Такое уже бывало: двери открыты, а кабины нет — она внизу, в шахте».
Жителей уже ничто не удивляет: сгоревший мотор был установлен всего неделю назад.
«Управляющая компания проводила проверку, потому что, как я поняла, причиной пожара стало оборудование, установленное буквально на прошлой неделе. Нужно разобраться», — говорит жительница дома Татьяна.
Журналисты вновь посетили дом — лифт уже работает. Всего через два дня после пожара его починили. Но надолго ли? И какая гарантия, что он снова не сломается? Представитель компании Rīgas namu pārvaldnieks Инита Кабанова признаёт: «Никакой гарантии нет. Эти лифты выпущены в 1984 году, то есть им уже 41 год. Здесь не стоит ожидать ничего другого — они и дальше будут ломаться, вероятно, даже чаще».
Пока один лифт совсем не работал, второй был так перегружен, что тоже сломался. Его починили — и вскоре он начал дымиться. Управляющая компания заявляет, что ремонты продолжатся, однако подобные проблемы с устаревшими лифтами характерны для большинства многоэтажных домов Риги. Наилучшее решение — заменить их на новые.
В связи с наблюдением Ахмеда, что иногда двери лифта открываются прямо в пустоту — в шахту, представитель Rīgas namu pārvaldnieks настоятельно призывает жителей немедленно сообщать о любых опасных неисправностях в инфраструктуре жилых домов.