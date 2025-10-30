Советское наследие дает жару - в прямом смысле: в доме в Пурвциемсе загорелся лифт

Журналисты вновь посетили дом — лифт уже работает. Всего через два дня после пожара его починили. Но надолго ли? И какая гарантия, что он снова не сломается? Представитель компании Rīgas namu pārvaldnieks Инита Кабанова признаёт: «Никакой гарантии нет. Эти лифты выпущены в 1984 году, то есть им уже 41 год. Здесь не стоит ожидать ничего другого — они и дальше будут ломаться, вероятно, даже чаще».