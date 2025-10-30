Инспекторы проверили почти 2400 полей Латвии и не нашли ничего подозрительного

В 2025 году инспекторы VAAD провели 480 проверок в 475 хозяйствах, оценив состояние 2387 полей и теплиц. Проверке подверглись 50 различных культур, из них 20 видов плодовых и ягодных насаждений и 30 видов овощей. Было взято 30 образцов растений, и ни в одном из них не выявлено нарушений в применении средств защиты растений. Лишь шесть полей были признаны несоответствующими из-за отсутствия или некорректных данных агрохимического анализа почвы.