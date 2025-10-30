Инспекторы проверили почти 2400 полей Латвии и не нашли ничего подозрительного
В Латвии фермеры соблюдают стандарты до последней грядки.
Инспекторы проверили почти 2400 полей Латвии и не нашли ничего подозрительного

В реестр интегрированного выращивания сельскохозяйственных продуктов включаются те фермеры, которые занимаются экологически бережливым садоводством — выращивают овощи, фруктовые деревья и ягодные кустарники с соблюдением требований к охране окружающей среды. Чтобы убедиться, что вся продукция соответствует стандартам безопасности и качества, инспекторы Государственной службы защиты растений (VAAD) раз в год, в период вегетации культур, проверяют хозяйства на соответствие установленным требованиям.

После получения положительного заключения хозяйства могут участвовать в программах поддержки Европейского союза, маркировать свою продукцию знаком национальной схемы качества продуктов питания (например, «Зелёная ложка») или присоединиться к программе «Молоко и фрукты в школу».

В 2025 году инспекторы VAAD провели 480 проверок в 475 хозяйствах, оценив состояние 2387 полей и теплиц. Проверке подверглись 50 различных культур, из них 20 видов плодовых и ягодных насаждений и 30 видов овощей. Было взято 30 образцов растений, и ни в одном из них не выявлено нарушений в применении средств защиты растений. Лишь шесть полей были признаны несоответствующими из-за отсутствия или некорректных данных агрохимического анализа почвы.

Наиболее часто выращиваемыми культурами в проверенных хозяйствах в этом году стали:

  • яблони — 144 производителя, 357 участков;
  • картофель — 113 производителей, 367 участков;
  • груши — 53 производителя, 84 участка.

Реже всего выращивались:

  • арбузы и дыни — 3 производителя, 4 участка;
  • мускатная тыква — 2 производителя, 2 участка;
  • садовая рябина — 5 производителей, 8 участков;
  • спаржа — 3 производителя, 4 участка;
  • шпинат — 5 производителей, 5 участков.

Таким образом, VAAD отмечает, что большинство латвийских хозяйств успешно соблюдают требования интегрированного земледелия, обеспечивая высокое качество и безопасность местной продукции.

