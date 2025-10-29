Реформа образования под огнем критики - частные школы предупреждают о риске закрытий

Ассоциация считает эту инициативу "поспешной и несправедливой", так как инфраструктура частных школ и размеры учебных помещений в настоящее время не соответствуют данным критериям. Внесенные изменения потребуют от школ строительства более крупных зданий с просторными классами. "Это инвестиции на миллионы евро, не имеющие экономического обоснования, которые не может позволить себе ни одна частная школа в Латвии", - заявила председатель ассоциации Анна Ермаковича.