"Некоторым кажется, что педагоги только и делают, что пьют кофе": LIZDA призывает упорядочить ставки дошкольных педагогов и увидеть реальность их работы

Обращаясь к дошкольным педагогам, она указала: «Пока никто, кроме вас и ваших ближайших коллег или семьи, не почувствует нехватку педагогов — ведь вы спасаете вакансии, беря на себя переработку, — пока никто не ощутит нехватку логопеда, специального педагога и психолога, потому что вы делаете всё, чтобы дети не страдали, — до тех пор на национальном уровне будет почти невозможно добиться того, чтобы определили, сколько и какое минимальное количество педагогов обязательно должно быть в дошкольных учреждениях. Может быть, дети, внуки или супруги дошкольных педагогов смогут прийти на помощь и поделиться в комментариях, какой является повседневная жизнь этих педагогов? А может, сами дошкольные педагоги могут описать свой рабочий день, чтобы другим не казалось, что во время тихого часа они только пьют кофе?»