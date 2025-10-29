"Некоторым кажется, что педагоги только и делают, что пьют кофе": LIZDA призывает упорядочить ставки дошкольных педагогов и увидеть реальность их работы
У дошкольных педагогов не будет кому передать эстафету труда, если продолжатся неполные ставки, будет не хватать вспомогательного персонала и не будут укрепляться права педагогов, подчеркнула председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.
Обращаясь к дошкольным педагогам, она указала: «Пока никто, кроме вас и ваших ближайших коллег или семьи, не почувствует нехватку педагогов — ведь вы спасаете вакансии, беря на себя переработку, — пока никто не ощутит нехватку логопеда, специального педагога и психолога, потому что вы делаете всё, чтобы дети не страдали, — до тех пор на национальном уровне будет почти невозможно добиться того, чтобы определили, сколько и какое минимальное количество педагогов обязательно должно быть в дошкольных учреждениях. Может быть, дети, внуки или супруги дошкольных педагогов смогут прийти на помощь и поделиться в комментариях, какой является повседневная жизнь этих педагогов? А может, сами дошкольные педагоги могут описать свой рабочий день, чтобы другим не казалось, что во время тихого часа они только пьют кофе?»
Подкомиссия Сейма по вопросам высшего образования, науки и человеческого капитала при Комиссии по образованию, культуре и науке во вторник ознакомилась с видением LIZDA относительно необходимого количества педагогических, вспомогательных и технических должностей для реализации программ дошкольного образования.
Существующим педагогическим составом не всегда можно в полной мере реализовать дошкольные руководящие принципы, отметила Ванага, добавив, что существует «очень большое неравенство, даже в пределах одного самоуправления».
Предложение LIZDA основано на рекомендациях 2010 года о количестве педагогических ставок на определённое количество воспитанников. Профсоюз, однако, соглашается, что возможны изменения в соответствии с актуальной ситуацией.
В свою очередь заместитель государственного секретаря Министерства образования и науки Кристине Ниедре-Латхере на заседании подкомиссии сообщила, что министерство проанализировало ситуацию и возможные решения, в том числе влияние на фискальное пространство, однако пока воздержалось от более подробных комментариев относительно выводов.
По мнению депутатов, руководящие принципы необходимы как минимум в программах для пятилетних и шестилетних детей, когда начинается обязательная подготовка к начальному образованию. Депутаты пообещали вернуться к этому вопросу после того, как будут оценены предоставленные Министерством образования и науки данные о тарификациях по самоуправлениям и получены мнения педагогических ассоциаций.