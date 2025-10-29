"Я все поняла, когда посмотрела ей в глаза": исповедь матери Луизе Бергмане, чьи органы спасли жизнь пятерым
1 октября Латвию потрясла трагическая новость — в Кулдигской больнице после употребления синтетических наркотиков умерла 21-летняя Луизе. Ее мать, Лига Бергмане, рассказала газете Kurzemnieks, что органы дочери спасли жизнь пяти людям.
Ранее сообщалось, что вечером 23 сентября в Кулдиге Луизе Бергмане у друзей согласилась принять таблетки синтетических наркотиков персикового цвета. Лига рассказала изданию lsm.lv, что в 5:36 утра ей звонила подруга дочери, с которой они вместе принимали таблетки, но мать не услышала звонок, потому что телефон был на беззвучном режиме. В скорую помощь девушка позвонила только спустя более чем час.
Лига вспоминает последний раз, когда видела дочь живой. Та стояла на кухне, посмотрела на мать в окно и помахала рукой. «Я часто смотрела в это окно, но в тот раз всё было иначе — это был долгий, тёплый взгляд. Это был последний раз, когда я видела своего ребёнка живым. Потом наступила тишина, а на следующий день, 24 сентября, Луизу увезли в реанимацию», — рассказала Лига изданию Kurzemnieks.
Она признаётся, что уже за полторы недели до трагедии у неё было дурное предчувствие. «Мне приснилось, что Луизе умерла. Во сне она стоит как будто за углом и говорит со мной, а за ней — тёмная фигура, и я чувствую, что дочь мертва. Проснулась с ужасом. Рассказала сон другу, надеясь, как говорят в народе, что если рассказать, он не сбудется. Но на душе было неспокойно», — вспоминает Лига. Такое же тревожное чувство она испытала и вечером 23 сентября, когда к дочери пришла подруга Юдита.
«До сих пор не могу объяснить. Это было странное ощущение — сердце будто шептало: не нужно. Но я ничего не сказала вслух — подумала, что, наверное, просто устала и надумала себе».
Когда Лига приехала в больницу, врачи объяснили, что дочь подключена к аппарату искусственного дыхания, и она поняла, насколько всё серьёзно. Однако, по её словам, врачи и медсёстры были очень внимательны и делали всё возможное. В день, когда врач сообщил, что у дочери наступила смерть мозга, Лига закричала. «Я пыталась дома чем-то заняться, чтобы отвлечься, но мысли всё время были о дочери. Когда приехала в больницу, дотронулась до неё, приподняла веки, посмотрела в глаза — они не реагировали. Зрачки были большие, пустые — как у манекена. Я всё поняла».
Вспоминая последние дни Луизе, Лига говорит, что всё происходило как в замедленной съёмке. «Мы с медсёстрами прочитали “Отче наш”. Было так тепло! И это последнее прикосновение — момент, когда она ещё была тёплая. Это был последний раз, когда я могла её погладить. Вышла из больницы, и вокруг всё двигалось медленно: машины, облачка плывут, тёплое солнце, садится вертолёт, мимо проносится команда трансплантологов…»
Мать признаётся, что всегда считала, будто выход можно найти из любой ситуации, но здесь она чувствует полное бессилие. Она старается жить дальше, потому что так хотела бы её дочь. В моменты, когда ей кажется, что сил больше нет, она вспоминает улыбку Луизе, и это помогает подняться.
Также Лига рассказала, что не хотела, чтобы смерть дочери стала концом, и приняла решение разрешить использовать её органы для трансплантации. «Некоторые писали в комментариях: как можно позволить такое — “разрезать своего ребёнка”? Но я это так не вижу. Её уже не было. В её мозге не было кровообращения целую неделю. Так почему бы её сердце, лёгкие, почки, печень не могли бы помочь другим?» — говорит Лига. Благодаря этому решению жизнь сейчас продолжается у пяти человек.