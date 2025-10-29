"Я все поняла, когда посмотрела ей в глаза": исповедь матери Луизе Бергмане, чьи органы спасли жизнь пятерым

Она признаётся, что уже за полторы недели до трагедии у неё было дурное предчувствие. «Мне приснилось, что Луизе умерла. Во сне она стоит как будто за углом и говорит со мной, а за ней — тёмная фигура, и я чувствую, что дочь мертва. Проснулась с ужасом. Рассказала сон другу, надеясь, как говорят в народе, что если рассказать, он не сбудется. Но на душе было неспокойно», — вспоминает Лига. Такое же тревожное чувство она испытала и вечером 23 сентября, когда к дочери пришла подруга Юдита.