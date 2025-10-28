В Даугавпилсе пройдут тренинги по программе ВОЗ для работы с детьми с нарушениями развития

Работая с детьми, имеющими особенности развития, специалисты отмечают, что родителям и другим опекунам часто не хватает знаний, как помогать ребёнку в повседневной жизни развивать навыки общения и социализации. Между тем именно опекуны создают ту самую благоприятную среду, в которой ребёнок учится и растёт. Ведь большую часть дня он проводит именно с ними — и это лучшее время для обучения новым умениям и закрепления уже приобретённых.