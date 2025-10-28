В Даугавпилсе пройдут тренинги по программе ВОЗ для работы с детьми с нарушениями развития
Центр методического руководства Детской клинической университетской больницы совместно с представительством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Латвии проводит обучение специалистов, работающих с семьями, в которых растут дети с задержкой или нарушениями нейропсихического развития.
Впервые такие тренинги по методу Caregiver Skills Training (CST) — «Обучение навыкам для опекунов» — состоялись в Риге в июне этого года. Теперь, чтобы сделать программу доступнее в регионах, занятия пройдут в Даугавпилсе 30–31 октября и 5–7 ноября.
Работая с детьми, имеющими особенности развития, специалисты отмечают, что родителям и другим опекунам часто не хватает знаний, как помогать ребёнку в повседневной жизни развивать навыки общения и социализации. Между тем именно опекуны создают ту самую благоприятную среду, в которой ребёнок учится и растёт. Ведь большую часть дня он проводит именно с ними — и это лучшее время для обучения новым умениям и закрепления уже приобретённых.
Исследования показывают, что психосоциальные и родительски направляемые программы вмешательства могут значительно улучшить развитие ребёнка, его функциональные навыки и качество жизни. К сожалению, многие семьи не имеют доступа к такой помощи. Поэтому программа обучения включает как теоретические, так и практические занятия — от ролевых игр и домашних упражнений до ежедневных бытовых рутин, которые способствуют взаимодействию опекуна с ребёнком и развитию его самостоятельности.
Во время семинара 30–31 октября расскажут, как вовлекать ребёнка в совместные игры и домашние занятия, обсудят развитие коммуникации, понимание невербального общения и роль ранней родительской интервенции в реабилитации детей с нарушениями нейропсихического развития. В ноябре программа продолжится темами, связанными с проблемным поведением, обучением альтернативным моделям взаимодействия и развитием новых навыков. Также пройдут практические сессии с семьями.
«Мы убедились, что метод ВОЗ по обучению опекунов — ценнейший инструмент для каждого специалиста и родителя, освоившего его. Практическая работа с семьёй и ребёнком под руководством тренеров позволяет увидеть, как метод реально работает, и понять, как применять его в повседневной жизни», — отмечает руководитель Центра методического руководства Детской больницы Римма Беликова.
Обучение в Даугавпилсской психоневрологической больнице проведут ведущие латвийские тренеры метода. В нём примут участие 32 специалиста — врачи и ассистенты, работающие в сфере детского здравоохранения, а также педагоги и социальные работники, взаимодействующие с детьми с нарушениями развития.
Чтобы сделать метод доступным как для специалистов, так и для родителей, Центр методического руководства Детской больницы совместно с ВОЗ также предлагает онлайн-курс по обучению навыкам для опекунов, предназначенный для семей, где есть дети с задержкой или нарушениями развития. Эти э-курсы доступны на портале veselapasaule.lv.