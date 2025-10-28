Женщина рассказала о нелепой ситуации в Рижском аэропорту: "Мы просто сидели и ждали, а нам сказали - посадка окончена"

По её словам, самое абсурдное было то, что, когда им уже отказали в посадке, за стеклом они видели свой самолёт — люди всё ещё стояли у трапа и ждали, когда им разрешат подняться на борт. «Мы сидели с посадочными талонами в руках и смотрели, как другие пассажиры стоят на улице, но двери к нам уже были закрыты. Это было чувство полной беспомощности — ты видишь свой самолёт, но ничего не можешь сделать», — написала девушка.