Женщина рассказала о нелепой ситуации в Рижском аэропорту: "Мы просто сидели и ждали, а нам сказали - посадка окончена"
Жительница Эстонии поделилась на портале Limon.ee историей о том, как ее тщательно спланированная поездка в Манчестер обернулась абсурдной ситуацией в Рижском аэропорту.
«В один прекрасный день мы с другом отправились в Ригу. Нас ждал рейс в Манчестер — немного отдыха, новые впечатления, возможность вырваться из рутины. Всё было распланировано до мелочей, и всё шло как по маслу. Мы даже гордились собой — приехали в аэропорт за три часа до вылета! Разве этого мало?» — рассказала девушка.
Контроль безопасности прошёл неожиданно быстро и спокойно. Никаких очередей, раздражённых охранников или задержек. После проверки путешественники расслабились, перекусили и стали наблюдать за жизнью аэропорта. «В аэропорту всегда особая атмосфера — смесь ожидания, усталости и спешки. Все куда-то бегут, все чем-то заняты, но в воздухе чувствуется лёгкое замешательство», — отметила она.
Время тянулось медленно. Чтобы скоротать ожидание, они скачали несколько фильмов и просто сидели, наблюдая за людьми. Когда подошло время посадки, пара спокойно направилась к выходу на посадку, который, как оказалось, находился в самом конце терминала. «Мы шли не спеша, шутили, что хотя бы дневную норму шагов выполним. Когда добрались до ворот, посадка ещё не началась. Мы сели на свободную скамейку и стали ждать», — вспоминает девушка.
Постепенно возле выхода собралось всё больше пассажиров — кто-то стоял у дверей, кто-то нервно смотрел на часы. Но никаких объявлений не было: табло не показывало надписи «последний вызов», из громкоговорителей тоже не доносилось ни слова. «Никто никуда не спешил, двери были закрыты, всё выглядело спокойно. И вдруг, когда, казалось, всё идёт по плану, началось самое странное», — рассказывает она.
Когда двери наконец открылись и люди у ворот начали двигаться, девушка и её спутник встали, взяли сумки и подошли ближе. Но их ожидал шок. «Сотрудник у ворот спокойно сказал: “Посадка окончена”. Я не поверила: как так? Люди ведь даже ещё не зашли в самолёт!» — вспоминает пассажирка.
Сотрудник лишь пожал плечами и с высокомерным видом ответил: «Посадка окончена. Нужно было стоять, как все остальные». «Но ведь люди всё ещё здесь! Никто ведь не зашёл в самолёт!» — возразил её спутник. «Мы вас видели. Вы сидели. Это ваша проблема», — добавил работник аэропорта.
По словам женщины, никакого объявления о завершении посадки не прозвучало, их имена не вызывали по громкой связи, как обычно делают в таких случаях. На вопрос, почему не было звуковых уведомлений, другой сотрудник ответил: «Ryanair не использует громкоговорители для объявлений». Однако, как отметила пассажирка, у соседних ворот, где проходила посадка на другой рейс Ryanair, объявления звучали.
«Так наша самолёт улетел просто потому, что мы решили спокойно посидеть», — с горечью отметила она.
По её словам, самое абсурдное было то, что, когда им уже отказали в посадке, за стеклом они видели свой самолёт — люди всё ещё стояли у трапа и ждали, когда им разрешат подняться на борт. «Мы сидели с посадочными талонами в руках и смотрели, как другие пассажиры стоят на улице, но двери к нам уже были закрыты. Это было чувство полной беспомощности — ты видишь свой самолёт, но ничего не можешь сделать», — написала девушка.
Им пришлось покупать новые билеты и ждать следующего рейса. «Позже стало ясно, насколько нелепой была эта ситуация. Конечно, урок усвоен. В следующий раз, если кто-то встанет у ворот ещё до начала посадки, я тоже встану. Оказывается, в современных авиакомпаниях действует простое правило: кто сидит — тот остаётся за бортом», — подытожила жительница Эстонии.
Особенно неприятным для неё было то, что сотрудники аэропорта признались, что видели, как они сидели, и знали, что их посадочные талоны не были отсканированы. «Они прекрасно знали, что мы не зарегистрированы на рейс, но ничего не сделали. Не позвали, не предупредили, просто ждали, пока мы подойдём, чтобы сказать: “Поздно.” Вместо того чтобы проявить понимание, они вели себя надменно», — заключила она.