Море зовет! Молодые люди в Латвии выбирают профессию моряка
В 2025 году в латвийские морские учебные заведения — программы профессионального среднего и высшего образования — было принято 1627 студентов, что на 5% больше, чем в 2024 году, сообщает Латвийская морская администрация.
В то же время на специальности судовождение, судовая механика и судовая электроавтоматика зачислены 460 новых студентов, что на 6% меньше, чем годом ранее (в 2024 году — 488 студентов).
Среди них 212 студентов начали обучение по программам высшего образования, а 248 — по программам среднего профессионального (морских школ). Из них: 143 студента выбрали специальность судоводителя, 62 — судового механика, 7 — судового электромеханика.
Среди учащихся морских школ 151 выбрал направление судовождения, а 97 — механику судна.
Количество студентов в морских вузах в целом осталось на уровне прошлого года:
- в Латвийской морской академии Рижского технического университета (RTU LJA) принято 82 студента,
- в Лиепайском морском колледже RTU (RTU LJK) — 54 студента,
- в морском колледже Novikontas — 76 студентов.
Кроме того, обучение в программах морских школ начали:
- 102 ученика в Лиепайской морской школе RTU,
- 146 учеников — в Латвийской морской академии RTU.
Латвийская морская администрация, созданная в 1994 году, включает:
Департамент безопасности судоходства, Инспекцию судоходной безопасности, Инспекцию по защите судов и портов, Латвийский регистр судов, Регистр моряков и Гидрографическую службу Латвии.