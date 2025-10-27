Франция в шоке: беженку из Алжира приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 12-летней школьницы
Францию всколыхнуло одно из самых шокирующих преступлений за последние десятилетия. 27-летняя уроженка Алжира Дабия Бенкиред приговорена к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение за изнасилование, пытки и убийство 12-летней Лолы Давье. Это первый случай в истории французского правосудия, когда женщина получила столь суровое наказание, что подчеркивает исключительную жестокость преступления.
Преступление, потрясшее страну
Трагедия произошла 14 октября 2022 года. Школьница Лола Давье вернулась домой на северо-востоке Парижа, где ее родители работали смотрителями. Камеры наблюдения зафиксировали, как Лола встретила Бенкиред, безработную женщину, временно проживавшую у своей сестры в этом же здании. Спустя полтора часа после исчезновения девочки подозреваемую вновь заметили в холле дома — рядом с чемоданом, в котором позже и нашли тело Лолы. На этот чемодан обратили внимание и соседи, которые потом сказали полиции, что молодая женщина с трудом могла поднять его с земли.
Позже чемодан нашли на одной из парижских улиц недалеко от ее дома на северо-востоке французской столицы. Когда его открыли, полиция обнаружила изуродованное тело девочки. Эксперты установили, что Лола получила почти 40 ранений, а на ее шее были следы от ножниц и канцелярского ножа. Девочку изнасиловали, подвергли пыткам и задушили, заклеив рот скотчем. На ступнях жертвы были выведены цифры «1» и «0» — загадочная деталь, которую следствие так и не смогло объяснить.
Мать девочки, Дельфин Давье, и ее брат Тибо рыдали, услышав приговор. Трагедия разрушила всю семью: отец Лолы, Жоан Давье, умер в феврале 2024 года от алкогольной зависимости и депрессии, не пережив гибели дочери. «Я поцеловала ее и сказала: “увидимся позже”. А потом она встретила это чудовище», — с болью вспоминала Дельфин. «Я не смогла спасти мою Лолу. Мое сердце разбито навсегда», — добавила она. Тибо, выступая от имени семьи, сказал: «Мы добились правды. Мы восстановили память о моей сестре».
Суд и приговор
После ареста Бенкиред прошла несколько психиатрических экспертиз и была признана вменяемой. На шестидневном процессе в Парижском суде присяжных она оставалась безучастной и холодной, не проявив эмоций даже при оглашении приговора. В своем последнем слове женщина произнесла:
«Я прошу прощения. То, что я сделала, ужасно. Это все, что я могу сказать».
Суд признал ее виновной по всем пунктам — убийство, изнасилование и пытки. Генеральный прокурор потребовал наивысшую меру наказания, предусмотренную французским правом — “реальное пожизненное заключение”, которое не предусматривает возможности сокращения срока. Теоретически пересмотр приговора возможен лишь через 30 лет и только при отсутствии угрозы обществу.
Психиатры охарактеризовали обвиняемую как личность с нормальным интеллектом, но с патологическим нарциссизмом, антисоциальным поведением и высокой склонностью к насилию. Когда ей показали фотографии тела Лолы, она ответила: «Мне безразлично».
Бенкиред выросла в неблагополучной семье в Алжире, где, по ее словам, подвергалась насилию. В подростковом возрасте приехала во Францию, пристрастилась к наркотикам, занималась проституцией и жила на улице. Следствие считает, что нападение могло быть актом мести: незадолго до трагедии мать Лолы отказала женщине в просьбе дать ей ключ от дома.
Политический резонанс
Дело вызвало бурную политическую реакцию. Выяснилось, что Бенкиред незаконно находилась во Франции - еще за два месяца до убийства ей было предписано покинуть страну. Этот факт стал поводом для протестов и нападок на правительство, обвиняемое в слабой миграционной политике.
Некоторые политики потребовали восстановить смертную казнь, а депутат от партии республиканцев Эрик Поже назвал случившееся «следствием бездействия властей».
После оглашения приговора близкие и друзья девочки организовали тихий марш памяти в Париже. Родственники пришли в суд в футболках с изображением улыбающейся Лолы и надписью: «Ты — солнце наших дней и звезда наших ночей».