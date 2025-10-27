Франция в шоке: беженку из Алжира приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 12-летней школьницы

Трагедия произошла 14 октября 2022 года. Школьница Лола Давье вернулась домой на северо-востоке Парижа, где ее родители работали смотрителями. Камеры наблюдения зафиксировали, как Лола встретила Бенкиред, безработную женщину, временно проживавшую у своей сестры в этом же здании. Спустя полтора часа после исчезновения девочки подозреваемую вновь заметили в холле дома — рядом с чемоданом, в котором позже и нашли тело Лолы. На этот чемодан обратили внимание и соседи, которые потом сказали полиции, что молодая женщина с трудом могла поднять его с земли.