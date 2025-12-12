Вложено 24 тысячи евро - карьер в Болдерае готов стать официальным пляжем

В ведении Департамента жилья и среды находится восемь официальных мест для купания - три у Рижского залива и пять внутренних мест для купания. Учитывая растущий интерес к зимнему купанию, Департамент жилья и среды уже несколько лет также с осени до весны обеспечивает взятие проб воды для купания в нескольких местах для купания, и это делается один раз в двухмесячный период. Также в этих местах для купания по-прежнему доступны раздевалки, передвижные санитарные узлы и пляжные скамейки.