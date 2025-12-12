Вложено 24 тысячи евро - карьер в Болдерае готов стать официальным пляжем
Рижская дума завершила благоустройство пляжа у Болдерайского карьера за 24 000 евро, и теперь он будет претендовать на статус официального места для купания.
Обустроенный за 24 000 евро пляж Болдерайского карьера будет претендовать на статус официального места для купания, сообщил отдел внешних коммуникаций Рижской думы. Рижское самоуправление в конце года завершило благоустройство любимой жителями зоны отдыха, где приведена в порядок как наземная, так и подводная часть.
В ходе работ проведено исследование водной части места для купания, идентификация рельефа дна и потенциальных загрязняющих предметов. Выполнено выравнивание подводной части места для купания, обеспечивающее равномерное углубление глубины. В ходе работ вывезены мусор и деревянные обломки, выровнена прибрежная часть и местами уменьшены заросли камыша. Также на место для купания завезён песок.
В ведении Департамента жилья и среды находится восемь официальных мест для купания - три у Рижского залива и пять внутренних мест для купания. Учитывая растущий интерес к зимнему купанию, Департамент жилья и среды уже несколько лет также с осени до весны обеспечивает взятие проб воды для купания в нескольких местах для купания, и это делается один раз в двухмесячный период. Также в этих местах для купания по-прежнему доступны раздевалки, передвижные санитарные узлы и пляжные скамейки.