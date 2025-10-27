Жителей Латвии предупредили о том, что пугаться не надо - НАТО проведет в стране необычный эксперимент
С 27 октября по 7 ноября на военной базе в Адажи и виртуально в нескольких странах НАТО пройдёт крупнейший на сегодняшний день эксперимент по исследованию и испытанию новых оборонных технологий НАТО — «Эксперимент цифрового позвоночника» (DiBaX). Об этом сообщает Министерство обороны ЛР.
Испытания в реальных условиях
DiBaX — единственный военный технологический эксперимент такого масштаба, который НАТО уже четвёртый год подряд проводит именно в Латвии. В этом году основное внимание будет уделено использованию беспилотных систем в сложных оперативных условиях, а также применению искусственного интеллекта для распознавания целей и оценки ситуации.
Цифровая инфраструктура является ключевой частью многоуровневых операций НАТО — на воде, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве — обеспечивая связь между сложными структурами сил. Во время DiBaX будут демонстрироваться и оцениваться новейшие технологические инновации, проверяться возможности их интеграции в реальных операционных условиях для укрепления совместимости и эффективности союзных сил.
Эксперимент организуется в сотрудничестве между Командованием трансформации союзников НАТО, Министерством обороны и Национальными вооружёнными силами Латвии, при участии компании LMT, которая выступает интегратором эксперимента и обеспечивает современную тестовую среду 5G.
Вниманию жителей!
Министерство обороны указывает, что во время эксперимента с 27 октября по 7 ноября в Латвии, включая приграничные районы с Эстонией, будут проходить плановые полёты беспилотных летательных аппаратов различного типа и размера.
Жителям рекомендуется не беспокоиться при их наблюдении и следить за информацией на страницах Latvijas Armija в X и Facebook.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что НАТО усиливает миссию в Балтийском море после атак дронов в Дании.