Жителей Латвии предупредили о том, что пугаться не надо - НАТО проведет в стране необычный эксперимент

DiBaX — единственный военный технологический эксперимент такого масштаба, который НАТО уже четвёртый год подряд проводит именно в Латвии. В этом году основное внимание будет уделено использованию беспилотных систем в сложных оперативных условиях, а также применению искусственного интеллекта для распознавания целей и оценки ситуации.