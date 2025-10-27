Поджоги, разведка и вредительство по заказу России - в суд передано дело против четырех человек

Уголовный процесс был начат 10 июня 2024 года. В ходе расследования СГБ установила, что по инициативе российских спецслужб была создана группа лиц, целью которой было совершение особо тяжких преступлений против латвийского государства. Эти лица занимались планированием, организацией и осуществлением злонамеренных поджогов различных объектов на территории Латвии. Весной этого года трое из них были задержаны сотрудниками СГБ, а четвертый уже находился в тюрьме за другое преступление.