Поджоги, разведка и вредительство по заказу России - в суд передано дело против четырех человек
Служба государственной безопасности Латвии передала в прокуратуру дело против четырёх человек, обвиняемых во вредительстве по поручению российских спецслужб. Среди действий — поджоги объектов, связанных с обороной и критической инфраструктурой.
17 октября Служба государственной безопасности (СГБ) передала в прокуратуру для уголовного преследования дело против четырех человек за вредительские действия против критической инфраструктуры и других объектов на территории Латвии. Согласно обвинению, группа лиц осуществляла действия против безопасности Латвии по поручению российских спецслужб.
Уголовный процесс был начат 10 июня 2024 года. В ходе расследования СГБ установила, что по инициативе российских спецслужб была создана группа лиц, целью которой было совершение особо тяжких преступлений против латвийского государства. Эти лица занимались планированием, организацией и осуществлением злонамеренных поджогов различных объектов на территории Латвии. Весной этого года трое из них были задержаны сотрудниками СГБ, а четвертый уже находился в тюрьме за другое преступление.
Полученные СГБ доказательства свидетельствуют о том, что подозреваемые спланировали и осуществили умышленный поджог объекта, принадлежащего частной компании, осенью 2023 года, так как компания реализовывала проект, связанный с обороной.
В начале 2024 года они также провели подготовительные действия с целью поджога грузового автомобиля с украинскими номерами на территории объекта критической инфраструктуры, то есть провели разведку и видеосъемку окрестностей объекта и возможных точек проникновения на объект.
В ходе расследования СГБ выяснилось, что подозреваемые также провели разведку ряда других потенциальных объектов вредительской деятельности, в том числе фиксировали объекты и их окрестности на фото- и видеоматериалы, которые отправляли организаторам в Россию.
СГБ инкриминирует двум подозреваемым гражданам Латвии оказание помощи России в составе группы лиц в деятельности, направленной против безопасности Латвии, и умышленном повреждении чужого имущества. Третий подозреваемый обвиняется в подстрекательстве к совершению вредительских действий, что проявилось в поиске фактических исполнителей заданий.
Четвертый обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к совершению преступлений, поскольку доставил фактических исполнителей к месту совершения действий на имеющемся в его распоряжении автомобиле и помог им покинуть место преступления.
Трое из подозреваемых в настоящее время находятся под стражей, а один уже отбывает наказание в виде лишения свободы за другое уголовное преступление.