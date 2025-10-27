Жители Латвии мечтают о зарплатах в 2-3 тысячи евро. Экономист рассказал, что реальность становится более суровой

Он также отмечает, что с начала 2021 года наблюдается относительно быстрый рост средней заработной платы, в отдельные кварталы превышающий 12% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Темпы роста постепенно снижаются, и, по прогнозам, это продолжится и в дальнейшем. «Вероятно, в следующем году рост валовой зарплаты замедлится до 6–6,5% в год, однако, скорее всего, останется выше инфляции, поэтому покупательная способность населения продолжит расти. Нужно признать, что стремительный рост зарплат последних лет не является устойчивым с точки зрения работодателей. При росте экономики всего на 1–2% в год поддерживать такие темпы повышения зарплат долго невозможно», — говорит Пургайлис.