Жители Латвии мечтают о зарплатах в 2-3 тысячи евро. Экономист рассказал, что реальность становится более суровой
Большинство жителей Латвии ощущают финансовую безопасность, если их ежемесячный доход после уплаты налогов составляет не менее 2000 евро. Об этом свидетельствуют последние данные опроса банка Citadele, согласно которым почти половина (45%) респондентов считают финансово безопасной зарплату в диапазоне от 2001 до 3000 евро в месяц.
Так долго не может продолжаться
Результаты опроса показывают, что 24% чувствовали бы себя финансово уверенно при зарплате 2001–2500 евро, ещё 21% — при доходе 2501–3000 евро после уплаты налогов. Только 4% участников отметили, что им достаточно было бы до 1500 евро, тогда как 14% считают, что для финансовой безопасности необходимо более 4000 евро в месяц.
«Хотя в последние годы наблюдается быстрый рост среднего чистого дохода, он по-прежнему остаётся относительно низким — 1342 евро. К концу июня этого года средняя зарплата после налогов была на 10,7% выше, чем в середине 2024 года. Положительное влияние на рост чистых доходов оказали изменения в налогах на заработную плату, введённые в начале года, однако основным фактором стал рост валовой зарплаты, который к концу второго квартала составил 8,2%», — поясняет главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
Он также отмечает, что с начала 2021 года наблюдается относительно быстрый рост средней заработной платы, в отдельные кварталы превышающий 12% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Темпы роста постепенно снижаются, и, по прогнозам, это продолжится и в дальнейшем. «Вероятно, в следующем году рост валовой зарплаты замедлится до 6–6,5% в год, однако, скорее всего, останется выше инфляции, поэтому покупательная способность населения продолжит расти. Нужно признать, что стремительный рост зарплат последних лет не является устойчивым с точки зрения работодателей. При росте экономики всего на 1–2% в год поддерживать такие темпы повышения зарплат долго невозможно», — говорит Пургайлис.
Кому сколько
Анализ данных по полу показывает, что женщины чаще, чем мужчины, связывают чувство финансовой безопасности с относительно меньшим доходом — 25% женщин считают достаточной зарплату 1501–2000 евро, тогда как среди мужчин так ответили 18%.
Мужчины, напротив, чаще выбирают более высокие уровни дохода — 18% полагают, что для финансовой безопасности необходимо более 4000 евро (по сравнению с 10% женщин).
Опрос также выявил существенные различия между возрастными группами. Молодые взрослые (18–29 лет) чаще всего указывали, что им для чувства безопасности достаточно 2001–2500 евро (28%). Люди старшего возраста (60–74 года) чаще считали, что им хватило бы 1501–2000 евро в месяц (30%). А респонденты среднего возраста (40–59 лет) предъявляют значительно более высокие требования — примерно четверть из них заявили, что для финансовой безопасности необходимо свыше 3000 евро ежемесячно.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что доходы большинства жителей Латвии не поспевают за счетами за отопление.