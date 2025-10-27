Бесплатная парковка для электромобилей в центре Риги под вопросом - сперва разрешили, а теперь сами не рады
В Риге планируют пересмотреть льготы на бесплатную парковку для электромобилей. Из-за их роста и перегруженности центра города Департамент внешней среды и мобильности до конца года представит предложения по изменению правил.
Департаменту внешней среды и мобильности Рижской думы поручено до конца года подготовить предложение о сокращении льгот для электромобилей на парковках Риги, сообщила председатель Комитета по транспорту Рижской думы Марта Котелло в передаче Латвийского телевидения “de facto”.
В передаче отмечалось, что количество электромобилей в Латвии за последние годы значительно возросло, перегружая рижские парковки, особенно в Старом городе, где их можно оставлять бесплатно. Однако, судя по словам политиков, быстрого решения, скорее всего, не будет. Котелло в эфире “de facto” пообещала, что решение будет найдено, но его нельзя принимать поспешно. Она заявила, что поручила Департаменту внешней среды и мобильности совместно с муниципальным предприятием Rīgas satiksme найти возможные решения — «общую картину и маленькие шаги» — как можно постепенно разгрузить столичные парковки от электромобилей. Однако глава Комитета по транспорту убеждена, что такие изменения нельзя вводить за один день. «Я очень надеюсь, что до конца года, я бы даже сказала — до Рождества, мы определённо сможем получить эти сценарии, как действовать, потому что Старый город нельзя рассматривать отдельно — тогда электромобили могут переместиться в зону A», — отметила депутат.
В настоящее время парковка электромобилей на стоянках Rīgas satiksme бесплатна, и многие пользуются этой возможностью также в Старом городе. Ранее звучали идеи о введении ограничения по времени, в течение которого электромобиль может стоять бесплатно.
Как сообщил “de facto”, председатель Комитета по развитию Рижской думы Эдгар Бергольц поддерживает идею введения временных лимитов для бесплатной парковки электромобилей. Эту инициативу также поддерживает председатель Рижской думы по вопросам безопасности Эдвард Ратниекс, который, впрочем, сам с подобным предложением выступать не собирается, а ждёт инициатив от коллег.
Агентство LETA ранее сообщало, что растущая загруженность парковок в центре Риги была обозначена как проблема и во время летней презентации тематического плана развития транспорта и мобильности исторического центра Риги и его защитной зоны, организованной Департаментом городского развития. Это связано, во-первых, с предоставленным правом электромобилям бесплатно парковаться на уличных стоянках, а во-вторых, с возросшей нагрузкой на парковочные места, поскольку с жителей, паркующих автомобили возле дома, взимается символическая плата.
Такая ситуация создаёт перенасыщение улиц и недовольство посетителей центра города, которые не могут заехать в центр, чтобы на короткое время оставить машину и выполнить необходимые дела.
Чтобы уменьшить скопление автомобилей на улицах, возможны разные решения, например введение лимита времени стоянки. Не нарушая общую государственную и европейскую политику, можно установить единые правила для всех — например, чтобы машина могла стоять не дольше четырёх часов или аналогичный срок. Однако решения не должны становиться наказанием для водителей. Скорее, нужно улучшать общественное пространство, благоустраивая его и способствуя созданию подземных или многоуровневых парковок.