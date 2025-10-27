Бесплатная парковка для электромобилей в центре Риги под вопросом - сперва разрешили, а теперь сами не рады

В передаче отмечалось, что количество электромобилей в Латвии за последние годы значительно возросло, перегружая рижские парковки, особенно в Старом городе, где их можно оставлять бесплатно. Однако, судя по словам политиков, быстрого решения, скорее всего, не будет. Котелло в эфире “de facto” пообещала, что решение будет найдено, но его нельзя принимать поспешно. Она заявила, что поручила Департаменту внешней среды и мобильности совместно с муниципальным предприятием Rīgas satiksme найти возможные решения — «общую картину и маленькие шаги» — как можно постепенно разгрузить столичные парковки от электромобилей. Однако глава Комитета по транспорту убеждена, что такие изменения нельзя вводить за один день. «Я очень надеюсь, что до конца года, я бы даже сказала — до Рождества, мы определённо сможем получить эти сценарии, как действовать, потому что Старый город нельзя рассматривать отдельно — тогда электромобили могут переместиться в зону A», — отметила депутат.