"Больше у меня нет мотивации!" Муж Анны Янсоне - о жизни через 2 года после потери жены и дочери
1 ноября исполнится два года с того дня, как Латвию потрясла новость о пропаже Анны Янсоне и её дочери Луизы Эвертовски. Поиски тогда продолжались месяцами, но закончились тяжёлой трагедией. Сейчас, спустя два года, в жизни Юриса, мужа Анны, всё ещё царят тишина и мучительная пустота.
Портал Jauns.lv связался с Юрисом, чтобы узнать, как он живёт и есть ли какие-либо новости от Государственной полиции (ГП) о ходе расследования. Его ответы были короткими, но очень личными: «Лично про себя мне особо нечего рассказывать, да и выразиться толком не умею. Время прошло примерно так же плохо, как и можно было ожидать после потери нескольких членов семьи. Ничего примечательного — просто выполняю повседневные обязанности».
Говоря о ходе расследования, Юрис отметил, что со стороны полиции новостей нет: «Я не представляю ГП, но мне самому неизвестно, чтобы что-то выяснилось. До конца не знаю, что именно пытались сделать, а что нет... Со своей стороны мне сейчас кажется, что я уже достаточно пытался высказаться, и больше особой мотивации у меня нет».
Трагедия, которая потрясла Латвию
1 ноября 2023 года Рижское региональное управление Государственной полиции, Северное управление, сообщило о розыске без вести пропавшей Анны Янсоне и её дочери Луизы. Новость о пропаже матери и младенца потрясла всю страну. Вскоре после исчезновения в лесу, на территории Валгундской волости Елгавского края, в припаркованном автомобиле был найден труп младенца. Позже полиция подтвердила, что умершая — это разыскиваемая Луиза Эвертовска и она умерла от синдрома внезапной детской смерти.
Однако местонахождение самой Анны долго оставалось неизвестным. Лишь спустя девять месяцев, 21 июля 2024 года, в лесу неподалёку от Калнциемса один из жителей обнаружил останки Анны Янсоне — всего в нескольких километрах от места, где ранее нашли машину с её дочерью. Полиция тогда пояснила, что этот район уже был прочёсан, однако именно к тому месту во время массовых поисков невозможно было подойти, так как территорию покрывала вода.
Всё время поисков Юрис активно общался в социальных сетях, делился фотографиями, информацией и надеждой, что жена не совершила задуманное самоубийство и будет найдена живой.
Юрис рассказал, что его супруга серьёзно боролась с послеродовой депрессией — посещала врачей и принимала рецептурные лекарства. Известно, что в роковой день она ушла из дома, не сказав об этом мужу. Он поблагодарил волонтёров и общественность за участие и поддержку.