"Больше у меня нет мотивации!" Муж Анны Янсоне - о жизни через 2 года после потери жены и дочери

Однако местонахождение самой Анны долго оставалось неизвестным. Лишь спустя девять месяцев, 21 июля 2024 года, в лесу неподалёку от Калнциемса один из жителей обнаружил останки Анны Янсоне — всего в нескольких километрах от места, где ранее нашли машину с её дочерью. Полиция тогда пояснила, что этот район уже был прочёсан, однако именно к тому месту во время массовых поисков невозможно было подойти, так как территорию покрывала вода.