Меган Фокс вновь блистает: актриса показала идеальную фигуру в "кровавом" платье через семь месяцев после родов

По словам инсайдера, пара сблизилась благодаря рождению дочери: «Меган счастлива, что он так заботится о ней и ребёнке. Хотя у них пока отдельные дома, они проводят много времени вместе как семья». «Они ставят ребёнка на первое место, и это сблизило их. Всё сейчас хорошо. Он — замечательный отец, а она с удовольствием проводит с ним время», — добавил источник.