Меган Фокс вновь блистает: актриса показала идеальную фигуру в "кровавом" платье через семь месяцев после родов
Меган Фокс впервые появилась на публике спустя семь месяцев после родов и удивила поклонников безупречной фигурой. 39-летняя актриса посетила показ культового фильма «Тело Дженнифер» в Лос-Анджелесе и намекнула на возможное продолжение картины, где когда-то сыграла одну из самых заметных ролей своей карьеры.
39-летняя актриса, которая, как сообщается, вновь сошлась с рэпером после громкого расставания в прошлом году, была замечена в Лос-Анджелесе в субботу после участия в мероприятии Q&A.
Звезда фильма «Трансформеры» в марте этого года родила дочь по имени Сага Блейд — уже после разрыва с Machine Gun Kelly. Также Меган воспитывает троих сыновей — 13-летнего Ноа, 11-летнего Боди и 9-летнего Джорни — от бывшего мужа, актёра Брайана Остина Грина.
На мероприятии актриса появилась в телесном платье с корсетным верхом и драпировкой на бёдрах. Наряд дополняли высокий разрез на бедре и красные полосы, вышитые на корсете, а также бисерная отделка по вырезу и юбке, придающая образу яркий акцент. Меган дополнила образ красным чокером, оставив минимум украшений — лишь кольцо на левой руке. Её тёмные волосы были уложены мягкими волнами, а макияж подчёркивал естественную красоту: румянец и нюдовая помада создали лёгкий сияющий эффект.
Фокс посетила Музей киноакадемии, где прошёл показ культового фильма «Тело Дженнифер» (2009), в котором она сыграла главную роль. После показа актриса вместе с режиссёром Карин Кусамой обсудила с публикой создание картины.
Несмотря на смешанные отзывы при выходе фильма, со временем он обрёл культовый статус, и сейчас рассматривается возможность снятия сиквела.
В интервью Deadline Кусама рассказала, что сценаристка Диабло Коди уже работает над продолжением: «Я знаю, что она сейчас пишет сценарий. Он обещает быть таким же безумным и увлекательным, как первый фильм», — отметила режиссёр.
В оригинальной картине также снимались Аманда Сейфрид, Адам Броди, Джонни Симмонс, Дж. К. Симмонс и Кайл Галлнер.
Летом Аманда Сейфрид и Адам Броди вновь встретились в проекте Variety Actors on Actors и признались, что хотели бы сняться в продолжении. «Мы делаем ещё один», — заявила Аманда, добавив, что не согласится участвовать без Меган.
Тем временем, появление Фокс на публике произошло спустя день после новостей о её примирении с Machine Gun Kelly. Источник People сообщил: «Они часто проводят время вместе, хотя он скоро уезжает в тур. Пока неизвестно, поедет ли Меган с ним».
По словам инсайдера, пара сблизилась благодаря рождению дочери: «Меган счастлива, что он так заботится о ней и ребёнке. Хотя у них пока отдельные дома, они проводят много времени вместе как семья». «Они ставят ребёнка на первое место, и это сблизило их. Всё сейчас хорошо. Он — замечательный отец, а она с удовольствием проводит с ним время», — добавил источник.
В сентябре MGK рассказал, что малышка Сага Блейд удивительно похожа на Меган. Рэпер поделился этим в шоу The Jennifer Hudson Show, отметив, что у них с Фокс отличные отношения как у родителей.
Музыкант, чьё настоящее имя — Колсон Бейкер, также является отцом 16-летней дочери Кейси от бывшей девушки Эммы Кэннон. «Мы постоянно спорим, на кого она похожа. В прошлом месяце — точная копия меня, а теперь — Меган», — сказал он, назвав актрису «потрясающей мамой».
MGK также объяснил, что имя Сага связано с его норвежскими корнями: «В норвежской мифологии есть богиня Сага, а само слово означает “эпическая история”. И путь, который мы прошли, чтобы она появилась на свет, действительно был эпопеей любви, боли и волшебства».