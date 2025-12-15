"Сделайте самый ценный подарок - жизнь": латвийцев призывают сдавать кровь в предпраздничные дни
Государственный центр доноров крови призывает не забывать о донорстве в праздничные дни, поскольку лечение пациентов продолжается круглосуточно.
В преддверии рождественских и новогодних выходных Государственный центр доноров крови призывает общество не забывать о сдаче крови, которая может спасти чью-то жизнь.
В настоящее время требуются доноры всех групп крови, особенно группы B отрицательная и O отрицательная. Лечение пациентов продолжается и в праздничные дни, и именно в это время запасы крови особенно важны. Государственный центр доноров крови призывает сдавать кровь в предпраздничные и межпраздничные дни, когда центр будет открыт: 22, 23, 29 и 30 декабря, а также 2 января. Пожертвования в этот период обеспечивают возможность медикам оказывать помощь всем пациентам, которым она необходима, в том числе и в праздничные дни.
В эти праздники подарите то, что действительно важно, — жизнь. Более подробная информация о времени работы и местах сдачи крови доступна на сайте donors.lv и в социальных сетях Государственного центра доноров крови. Государственный центр доноров крови благодарит всех доноров за сострадание, ответственность и заботу о ближних.