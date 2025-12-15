Обнаружено, что многие жители Латвии по-прежнему занимаются на природе одним нехорошим делом
Возможность бесплатно сдавать все виды электротехники на сортировочных площадках доступна в Латвии уже много лет, однако почти половина жителей (48%) по-прежнему не знает, как правильно избавиться от ненужной электротехники. Хуже того, некоторые выбрасывают свой хлам прямо на природе.
В повседневной жизни электрические устройства можно бесплатно сдавать в специализированных пунктах сортировки отходов по всей Латвии. Карта пунктов доступна по адресу: ajpower.lv/laukumi.
Однако, как свидетельствуют обобщенные данные Государственной службы окружающей среды (Valsts Vides dienests - VVD), за последние три года в Латвии увеличилось количество сообщений о ненадлежащим образом выброшенных электроприборах. В 2024 году в приложении Vides SOS было получено 61 сообщение о таких отходах в природе, в то время как в опросе, проведенном AJ Power Recycling и BALTA, 15% людей признали, что за последний год неправильно избавлялись от ненужной электротехники, оставляя ее рядом или выбрасывая в бытовые отходы, а в некоторых случаях даже выбрасывая в природу.
"За последние три года в Латвии было собрано более 58 тысяч тонн ненужной электротехники, однако у почти половины жителей (41%) дома по-прежнему есть электроприборы, от которых необходимо избавиться. Электротехника является одним из самых сложных видов отходов, однако значительную ее часть возможно переработать, если она сдается в предназначенные для этого места — специализированные сортировочные площадки», — поясняют специалисты.
В течение текущего года VVD получил 4395 сообщений через приложение Vides SOS. Сообщения Vides SOS о найденных в окружающей среде, выброшенных людьми электроприборах дают представление о проблеме и помогают оперативно решать ситуацию, однако в реальности объем выброшенной в природе электротехники может быть значительно больше.
