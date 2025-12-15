Обнаружено, что многие жители Латвии по-прежнему занимаются на природе одним нехорошим делом

Однако, как свидетельствуют обобщенные данные Государственной службы окружающей среды (Valsts Vides dienests - VVD), за последние три года в Латвии увеличилось количество сообщений о ненадлежащим образом выброшенных электроприборах. В 2024 году в приложении Vides SOS было получено 61 сообщение о таких отходах в природе, в то время как в опросе, проведенном AJ Power Recycling и BALTA, 15% людей признали, что за последний год неправильно избавлялись от ненужной электротехники, оставляя ее рядом или выбрасывая в бытовые отходы, а в некоторых случаях даже выбрасывая в природу.