Из крана не пить! В Риге дезинфицируют водопровод - возможны неприятные запахи

Во время дезинфекции вода из крана может иметь неприятный запах и легкий привкус хлора, однако используемое количество этого вещества безопасно для здоровья. Специалисты Rīgas ūdens будут постоянно контролировать ситуацию, следя за концентрацией хлора в воде.