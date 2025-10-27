В Лиепае вор обнес несколько детских садов - чтобы попасть внутрь, пользовался "услугами" неосторожных родителей

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Лиепае задержан мужчина, подозреваемый в кражах из детских садов. В полицию поступила информация о кражах из дошкольных учебных заведений. После реагирования на эти сообщения был возбуждён уголовный процесс и задержано лицо, подозреваемое в совершении краж. По данным местного портала liepajniekiem.lv, родители воспитанников рассказали, что мужчина попадал в помещения детских садов, заходя внутрь вместе с одним из родителей.