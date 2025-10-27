Мэр Риги: повышенный налог должен мотивировать владельцев разрушенных зданий в столице срочно начать ремонт

Согласно закону о налоге на недвижимость, ставка налога размере от 0,2 до 3 процентов от кадастровой стоимости недвижимости определяется самоуправлением в его обязательных правилах, которые публикуются до 1 ноября предналогового года. Ставка НДС, превышающая 1,5 процента от кадастровой стоимости недвижимости, устанавливается органом самоуправлением только в случае, если недвижимость не обслуживается в соответствии с порядком, установленным в нормативных актах. Что касается разрушающих окружающую среду, ветхих или представляющих угрозу безопасности человека строений, то по закону такие строения облагаются налогом в размере 3% от наибольшей из двух кадастровых стоимостей: кадастровой стоимости земельного участка, принадлежащего строению, или кадастровой стоимости строения.