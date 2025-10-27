Vivi отказала маме с младенцем в билете до Слоки: пассажиров с колясками не пускают в автобус во время ремонта?
Мама с младенцем не смогла купить билет на поезд до Слоки — касса отказала, сославшись на ремонт путей и невозможность попасть в автобус с коляской. Пока железнодорожная компания Vivi уверяет, что проблемы нет и водители никого не оставляют на дороге, Кристине пришлось столкнуться с ситуацией, когда пассажир с ребёнком просто не может добраться до дома.
В программу «Bez Tabu» обратилась молодая мама Кристине, которая регулярно ездит междугородним поездом вместе с малышом. Однако в последний раз, когда она попыталась купить билет, ей отказали в продаже.
«Сейчас идут ремонтные работы, и поезд ходит только до Асари. Но я езжу с грудным ребёнком в коляске. Билет до Слоки мне не продают, потому что говорят, что я не смогу сесть в автобус. Компания Vivi обеспечивает перевозку пассажиров автобусом до Слоки. Получается, я просто остаюсь в Асари и не могу поехать дальше!» — рассказала Кристине.
На участке линии Тукумс Асари–Кемери действительно ведутся ремонтные работы, поэтому пассажиров от станции Асари до нужного пункта назначения доставляют автобусами. Как указано на сайте Vivi, перевозка детских колясок и велосипедов в автобусах невозможна.
Журналисты провели эксперимент, пытаясь купить билет по маршруту, который нужен Кристине. Им билет продали, однако кассир не отрицала, что по правилам с коляской в автобус зайти нельзя.
Представитель Vivi пояснила, что рекомендация пользоваться междугородними автобусами носит скорее советующий характер, так как для родителей это может быть удобнее. Она также заверила, что водители никого не оставляют на остановках — автобусов достаточно, и проблем с посадкой мамы с коляской не должно возникнуть.