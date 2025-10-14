Железная дорога на ремонте: остановят движение поездов между Асари и Кемери, ограничения затронут и другие участки
Из-за работ по реконструкции контактной сети на Тукумской линии с пятницы, 17 октября, до 5 ноября будет полностью закрыто движение поездов на участке Асари-Кемери, сообщили журналистам представители Latvijas dzelzceļš (LDz).
В указанный период пассажирские перевозки на этом участке будут организованы автобусами, а общее количество рейсов поездов сократится.
По данным LDz, в рамках продолжающихся работ по модернизации электрифицированной сети 17 октября начнётся второй этап строительства, который продлится до конца апреля 2026 года. В этот период поэтапно будут закрываться отдельные отрезки путей и ограничиваться движение поездов.
Движение на маршруте Рига-Дубулты и Дубулты-Рига во время ремонта сохранится в привычном режиме:
- в часы пик, при наибольшем пассажиропотоке, поезда будут ходить примерно каждые 15 минут,
- в остальное время — раз в 30 минут.
На участке Дубулты-Слока интенсивность движения снизится - с примерно двух рейсов в час до одного в каждом направлении. На участке до Тукумса количество рейсов останется прежним.
Во время третьего этапа работ, который предварительно пройдёт с 6 ноября по 10 декабря, движение поездов будет сокращено на участке Майори–Слока, а параллельно пассажирам будут доступны автобусные рейсы.
LDz подчёркивает, что модернизацию контактной сети на участке Иманта-Слока планируется завершить в первой половине 2026 года. Работы будут выполняться поэтапно, и для каждого этапа предусмотрены разные ограничения движения.
Кроме того, в рамках проекта будут проведены работы по реконструкции контактной сети и подсистем сигнализации на участке Рига-Земитаны, поэтому с 17 октября этого года ожидаются изменения в движении поездов и на линиях Валга и Скулте.
В период с 17 октября по 21 ноября на участке Земитаны-Чиекуркалнс будет закрыт один из железнодорожных путей. Интенсивность движения на линиях Валга и Скулте останется прежней, однако LDz призывает пассажиров внимательно следить за изменениями в расписании поездов.
Ранее сообщалось, что LDz приступил к реализации проекта модернизации электрифицированной сети, поскольку большая часть контактной системы железных дорог уже превысила свой технический срок эксплуатации.
Проект предусматривает:
- реконструкцию контактной сети и подсистем сигнализации на участке Рига-Земитаны,
- строительство и реконструкцию контактной сети и подсистем сигнализации на участке Засулаукс-Болдерая,
- реконструкцию контактной сети и сигнализации на участке Имaнта-Слока.
Работы будут проводиться поэтапно, включая вечерние и ночные часы, и в определённые периоды повлияют на расписание пассажирских поездов.
После реализации проекта будет электрифицировано и модернизировано около 100 километров железнодорожных линий, используемых для пассажирских перевозок.