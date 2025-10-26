Больше никакого "сам построил, сам не знаю на что": с 1 ноября стройка будет под контролем VID

Государственное бюро по контролю за строительством, которое является оператором ИСС, сообщило агентству LETA, что пользователю ИСС для указания источника финансирования строительных работ необходимо зайти на портал и выбрать раздел "Būvniecība", затем подраздел "Būvniecības lietas". После этого нужно заполнить соответствующие разделы заявки на идею строительства, выбрав "Paziņojums par būvniecību", "Paskaidrojuma raksts" или "Būvniecības iesniegums". В соответствии с выбранным разделом необходимо указать всю требуемую информацию.