Хочешь строиться? Расскажи - откуда деньги. VID нашел новый способ заглянуть в наши кошельки

В СГД рассказали, что доступная в BIS информация об источнике финансирования будет анализироваться с помощью компьютеризированной системы анализа рисков. Например, если человек указал сбережения как источник финансирования, будет оценено, мог ли он иметь такие средства в своем распоряжении, принимая во внимание доход от оплачиваемой работы, зарегистрированной хозяйственной деятельности, дивиденды, продажу имущества, наследство, подарки и т. п. за предыдущий период.