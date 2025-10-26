Сеть, которая думает сама: Латвия вступает в эру 6G и искусственного интеллекта

Технология 4G была внедрена в Латвии более десяти лет назад и до сих пор отлично служит повседневным пользователям. Однако за последние пять лет появилась и 5G, а теперь на горизонте уже следующий шаг — 6G. «Мы не просто говорим о 6G — мы активно участвуем в её разработке. В начале этого года LMT вступила в Ассоциацию по развитию 6G-инфраструктуры, которая объединяет крупнейших мировых игроков. Если 5G — это индустриальный интернет, то 6G станет технологией полной автоматизации и искусственного интеллекта, где сеть сможет сама предсказывать, каким приложениям предоставить лучший сервис», — отметил Линденбергс.