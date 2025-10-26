Сеть, которая думает сама: Латвия вступает в эру 6G и искусственного интеллекта
Хотя технологией 5G в Латвии уже активно пользуются частные пользователи, её главная ценность — в промышленном применении. 5G-сети установлены не только в Рижском свободном порту, но и в Балтийском море. Тем временем весь мир всё громче говорит и о 6G, которая, по обещаниям разработчиков, принесёт полную автоматизацию, рассказали в программе Latvijas Radio «Digitālās brokastis» директор форума 5G Techritory Нейлс Калниньш и руководитель отдела инновационного развития LMT Артурс Линденбергс.
По словам Линденбергса, многие воспринимают 5G просто как «чуть более быстрый интернет», но на самом деле это совершенно новая технологическая платформа, а не просто замена цифры «4» на «5», сообщает LSM.lv.
«Главное, что 5G создана для промышленных применений. Конечно, пользователи получают более быстрый интернет дома, но основа технологии — это индустриальный интернет, который открывает совершенно новые возможности, например автоматизацию заводов», — объяснил Линденбергс.
Технология 4G была внедрена в Латвии более десяти лет назад и до сих пор отлично служит повседневным пользователям. Однако за последние пять лет появилась и 5G, а теперь на горизонте уже следующий шаг — 6G. «Мы не просто говорим о 6G — мы активно участвуем в её разработке. В начале этого года LMT вступила в Ассоциацию по развитию 6G-инфраструктуры, которая объединяет крупнейших мировых игроков. Если 5G — это индустриальный интернет, то 6G станет технологией полной автоматизации и искусственного интеллекта, где сеть сможет сама предсказывать, каким приложениям предоставить лучший сервис», — отметил Линденбергс.
Он добавил, что 6G не станет революцией, но будет естественным продолжением развития технологий — с гораздо более широким применением в области сенсоров, дронов и ИИ. Среди текущих проектов — кибербезопасность и системы раннего обнаружения аномалий, позволяющие предугадывать кибератаки.
5G в действии: от порта до моря
По словам Нейлса Калниньша, в Латвии уже многое сделано в развитии 5G. В частности, в Рижском свободном порту в контейнерном терминале работает первый частный 5G-сеть, которая доказала эффективность технологии: «Это реальный пример того, как можно с помощью 5G сократить расходы на связь и при этом значительно повысить безопасность, скорость и эффективность», — отметил Калниньш.
Он уверен, что другие крупные предприятия Латвии со временем также создадут собственные частные сети 5G, заменив устаревшие Wi-Fi и проводные решения. Не менее примечательно, что 5G внедрена и в Балтийском море — благодаря установке антенн на кораблях и паромах.
«Мы создаём умную сеть, технологии, которых у других пока нет, и применяем их на практике — для обслуживания судоходства, портовой инфраструктуры и даже в целях обороны. Это уже реальность, над которой работают латвийские компании», — сказал Калниньш.
Как это работает над морем
5G-сеть в Балтийском море функционирует просто: на каждом корабле размещена частная антенна, принимающая сигнал от другого судна и передающая его дальше. Таким образом, сеть передаёт сигнал от корабля к кораблю, создавая стабильное покрытие без необходимости устанавливать дополнительные мачты или буи. «Балтийское море — одно из самых оживлённых с точки зрения судоходства. Если большинство судов будут оборудованы такими системами, покрытие создастся естественным образом», — пояснил Линденбергс.
Однако 5G над морем нужна не только для того, чтобы моряки могли смотреть YouTube. Она открывает возможности удалённого управления дронами, мониторинга подводной инфраструктуры и обеспечения морской безопасности. «Мы все вместе активно работаем над новыми решениями. Например, проект 5G4LIVES создаёт систему, которая сможет быстро обнаруживать происшествия на воде — с лодками, кораблями или пловцами — и оперативно передавать информацию спасательным службам. Это позволит реагировать гораздо быстрее и эффективнее, чем сейчас», — подчеркнул Калниньш.