80 лет - не возраст для интернета? В Bite объяснили, почему не дали пенсионеру роутер в аренду
Мобильный оператор Bite Latvija отказался выдать пенсионеру роутер в аренду, чтобы тот мог смотреть цифровое телевидение. Мужчина считает, что отказ связан исключительно с его возрастом. В Бюро омбудсмена отмечают: компании могут использовать системы искусственного интеллекта, но если решение принимается без участия человека, это может считаться формой дискриминации.
Житель Латвии Улдис в феврале заключил договор с оператором Bite на услугу Go3 TV. Однако пользоваться телевидением он не может: изображение то пропадает, то становится некачественным. В технической службе ему посоветовали арендовать новый роутер — старый, вероятно, уже выработал свой ресурс. Стоимость аренды всего 5 евро в месяц, сообщает LSM.lv.
Но, связавшись с центром обслуживания клиентов, Улдис получил отказ. Ему предложили не аренду, а покупку оборудования за 350 евро. «Мне сказали, что компания индивидуально оценивает каждого клиента. Это показалось странным — я ведь всегда вовремя плачу, не имею ни кредитов, ни долгов. Один оператор откровенно сказал: “У нас политика — заключать договоры аренды только с людьми до 75 лет”. Это был шок! Я позвонил другу — ему 74, и с ним договор заключили без проблем», — рассказал Улдис.
Пенсионеру 80 лет. При этом договор на телевидение предусматривает штрафы, если он решит расторгнуть его раньше, чем через два года.
«Теперь я как заложник. Телевидение работает плохо, новый роутер не дают, а выйти из договора нельзя без штрафа. Это разве не дискриминация по возрасту?» — возмущается мужчина.
Что говорит компания
В Bite Latvija подтвердили, что кредитные риски клиентов оценивает автоматизированная система, но отвергли утверждение, что решающим фактором является возраст. «Учитываются разные параметры — история платежей, другие факторы. Возможно, один из них — возраст. Но ни я, ни сотрудники не знаем, какие именно данные влияют на итог», — пояснила представитель компании Уна Ахуна-Озола.
При этом Bite отказалась раскрыть конкретные критерии оценки, сославшись на то, что это коммерческая тайна.
Как предлагают решить проблему
Компания заявила, что если клиент не соответствует критериям для аренды оборудования, но у него заключён договор на услугу Go3, то он может расторгнуть договор без штрафа. «Мы готовы пойти навстречу клиенту — прекратить предоставление услуги без санкций», — отметила Ахуна-Озола.
Однако Улдис не хочет менять оператора: «Это просто неуважение. У меня высокая пенсия, никаких долгов, соседу с меньшим доходом роутер дали, а мне нет. И сам оператор признался: политика — до 75 лет. Это же абсурд!»
Мнение омбудсмена
В Бюро омбудсмена обращают внимание, что автоматические решения без участия человека могут привести к дискриминации. «Алгоритмы допустимы, но если происходит отказ, решение должен пересмотреть человек. Если этого не происходит, речь может идти о нарушении прав», — объяснила представитель ведомства Рута Силиня.
Кроме того, если основным фактором отказа действительно является возраст, логика такого подхода сомнительна: «Если клиент пожилой, то его обязательства в случае смерти переходят к наследникам. Стоимость роутера — незначительный риск для компании», — добавила Силиня.
Если Улдиса не устроит предложение просто расторгнуть договор, омбудсмен призывает подать официальную жалобу, чтобы ситуация была рассмотрена детально.