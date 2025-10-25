80 лет - не возраст для интернета? В Bite объяснили, почему не дали пенсионеру роутер в аренду

Но, связавшись с центром обслуживания клиентов, Улдис получил отказ. Ему предложили не аренду, а покупку оборудования за 350 евро. «Мне сказали, что компания индивидуально оценивает каждого клиента. Это показалось странным — я ведь всегда вовремя плачу, не имею ни кредитов, ни долгов. Один оператор откровенно сказал: “У нас политика — заключать договоры аренды только с людьми до 75 лет”. Это был шок! Я позвонил другу — ему 74, и с ним договор заключили без проблем», — рассказал Улдис.