"Чувствуется хуторской менталитет": белорусы объясняют, почему уезжают из Литвы в Польшу
Для многих белорусов первой страной эмиграции стала Литва, но затем многие приняли решение уехать в Польшу. Интернет-издание MOST поговорило с теми, кто только готовится к переезду или совсем недавно сменил Вильнюс на Варшаву.
"Там больше возможностей для бизнеса"
Николай живет в Литве с 2021 года, у него свой бизнес. Он готовится к переезду из Вильнюса в Польшу в ближайшие несколько месяцев. Выбирает между Краковом и Варшавой.
— Главная причина переезда — в Литве сейчас очень сложно получить гражданство. Меня не пугают экзамены, но в связи с нынешней обстановкой ограничения для белорусов могут еще больше ужесточить в любой момент. В Польше будет легче получить паспорт, как и просто интегрироваться в местное комьюнити, — считает мужчина.
При этом Николай признается, что ему нравится Литва.
— Здесь не чувствуешь себя мигрантом в отличие, кстати, от Польши. По вайбу Литва ближе беларусам. Понятно, что и с поляками у нас много общей истории, но когда ездишь по Вильнюсу, приграничным с Беларусью территориям, видишь всю эту природу, то чувствуешь себя как дома.
Впрочем, отмечает собеседник, в Литве есть существенный барьер на пути к полноценной интеграции — язык.
— Если бы пару лет полноценно занимался, то знал бы литовский лучше. Пробовал учить, конечно, что-то понимаю, но это не польский.
Николай говорит, что в Польшу в последнее время переехало немало белорусов. Он понял, что последует их примеру больше года назад.
— Просто никуда не спешил и не делал резких шагов. Но мне бы хотелось пожить в Польше. Там больше возможностей для бизнеса. Да и в целом больше выбора — какие-то товары, например, в основном заказывал в Польше. В Литве порой чувствуется такой хуторской менталитет. Мол, мы сами по себе, не трогайте нас. Хотя, может, это и логично — страна значительно меньше и спокойнее.
"Меня всегда тянуло туда"
Олег уехал из Беларуси больше года назад — после обысков и угроз со стороны силовиков.
— Тогда у меня уже была литовская виза, поэтому выбрал Литву как возможность для экстренного выезда. Здесь я получил вид на жительство при поддержке правозащитных организаций, потом оформил паспорт иностранца, — рассказывает мужчина.
Олег благодарен Литве, что она стала убежищем в критический момент. Но признается, что с самого начала знал: ему ближе Польша.
— У меня польские корни, в семье сохранялись традиции — католические праздники, кухня. Я активно учу язык и готовлюсь подаваться на карту поляка.
По словам белоруса, Польша для него — не просто новое направление эмиграции, а часть личной и семейной идентичности.
— Меня всегда тянуло туда — эмоционально, внутренне. Я уже был в Варшаве и Белостоке. Варшава — динамичный город, там много профессиональных возможностей. Белосток спокойнее, уютнее, ближе мне по атмосфере. Пока не решил, куда именно переезжать.
"В Литве дорого"
Яна переехала с мужем Львом и двумя детьми в Польшу три месяца назад. Белорусы поменяли Вильнюс на Варшаву. Муж девушки — айтишник, а она преподает иностранные языки, но в последнее время почти все время уделяет маленьким детям.
В Литве, где компания Льва открыла офис, семья прожила почти два года. Белорусы получили Blue Card и стали жить в Вильнюсе.
Яна говорит, что они с мужем рассматривали вариант остаться в Литве.
— Конечно, были плюсы. Снимали квартиру у белорусов — замечательные хозяева. Не было проблем с языком — почти все в Вильнюсе говорили по-русски или по-английски. Есть организация, которая помогает со всеми вопросами, которые могут возникнуть у иностранцев: от налогов и открытия ИП до получения пособий на детей.
По словам Яны, мужу Литва нравилась меньше. Из минусов она отмечает языковой барьер: без знания литовского непонятны вывески, команды автоответчиков.
— Погода в Вильнюсе печалила — в Варшаве, кажется, больше солнечных дней. Кроме того, муж все время говорил, что в Литве дорого. Хотя в Варшаве жилье, коммуналка точно дороже. А вот продукты питания, наверное, немного дешевле. Одежду для детей в основном покупаем на [онлайн-платформе] Vinted — в этом плане в Польше цены привлекательнее.