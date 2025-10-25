"Чувствуется хуторской менталитет": белорусы объясняют, почему уезжают из Литвы в Польшу

— Просто никуда не спешил и не делал резких шагов. Но мне бы хотелось пожить в Польше. Там больше возможностей для бизнеса. Да и в целом больше выбора — какие-то товары, например, в основном заказывал в Польше. В Литве порой чувствуется такой хуторской менталитет. Мол, мы сами по себе, не трогайте нас. Хотя, может, это и логично — страна значительно меньше и спокойнее.