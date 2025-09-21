"Наверное, это самый абсурдный способ": белорусы нашли хитроумный путь, чтобы прорваться на Запад
Как сообщает "Наша Нiва", после закрытия польско-белорусского пограничного перехода «Тересполь» многие белорусы стали искать другие маршруты для поездок в Польшу или возвращения в Беларусь. Один из таких маршрутов — через российский Калининград.
«Наверное, это самый абсурдный способ пересечения шенгенской границы для белорусов в 2025 году. Но что-то в нем все же есть!» — делится жительница Беларуси.
Новость о закрытии единственного пограничного пункта с Польшей удивила Елену: «Как только поляки закрыли пограничный переход с Брестом, я в тот же день покупаю билеты на самолет до Калининграда. В первый день известия о закрытии польско-белорусской границы билеты стоили еще очень дешево. К сожалению, я брала их только в одну сторону. Во время всего полета я думала: «Из Беларуси через Калининград в Польшу… Вы серьезно?»».
При этом женщина отметила и плюсы такого пути: «Как минимум, это было красиво, потому что сверху можно было увидеть Балтийское море и знаменитую Куршскую косу. Сев в Калининграде, я сразу же взяла такси и поехала на автовокзал. Там купила билет на ближайший автобус до Гданьска. Хорошо, что ходят они часто. Стоимость такого билета — €40».
«Через 45 минут мы оказались на границе Мамоново — Гжехотки. И за полтора часа самым вежливым образом мы прошли границу. И вот — вуаля! Мы уже в Польше. Конечно, на границе мне приходилось объяснять, почему я лечу в Португалию со словацкой визой. Но все же после обеда я была уже в Гданьске. Решила никуда дальше не лететь именем революции и провела чудесный вечер и утро в Гданьске», — подчеркнула Елена.
@elena_misukevich Подробнее - в моем инстаграм. #шенген #границабеларусьпольша #путешествия ♬ оригинальный звук - Elena Misukevich Trip
