Сбила и уехала: в Риге неопытная водительница оставила пострадавшего пешехода и попала в новую аварию
У одной молодой автолюбительницы недостаток опыта за рулём привёл от одной неприятности к другой, ещё более серьёзной. Девушка сбила молодого парня и не остановилась на месте происшествия. Неподалёку, находясь в состоянии стресса, она спровоцировала ещё одно столкновение. Впрочем, полицейским удалось найти её машину, и теперь за содеянное придётся отвечать.
Автомобиль Seat в окрестностях Ропажи заметил и остановил патруль муниципальной полиции. Коллеги из Государственной полиции попросили их проверить адрес, по которому была зарегистрирована владелица машины. Предполагалось, что водитель мог стать виновником ДТП и скрыться с места происшествия, сообщает «Degpunktā».
Выяснилось, что владелица Seat доверила машину своей дочери, а та — внучке, которая ехала из Риги в сторону Ропажи. Когда полицейские обратились к девушке и спросили, как так получилось, что она попала в аварию, Элина тихо ответила, что ехала из Риги в сторону Ропажи: «Не знаю. Я ехала от “Турибы”. Мне нужно было повернуть налево на улицу Виенибас гатве. Машина, которая ехала навстречу, начала сигналить, но я успела повернуть. И потом просто не смогла остановиться перед пешеходным переходом. (…) Там невозможно было припарковаться».
Инцидент произошёл в Риге, на перекрёстке улиц Виенибас гатве и Грауду. Во время поворота девушка сбила 17-летнего юношу и, по её словам, продолжила путь, так как, как ей казалось, остановиться было негде. Пострадавшего доставили в больницу в удовлетворительном состоянии, с различными травмами. На вопрос полицейских: «Вы просто уехали?» — Элина ответила: «Просто не было где поставить машину».
При осмотре автомобиля полицейские заметили технические повреждения и выяснили, что они появились после ещё одного ДТП, случившегося уже позже. В этом случае девушка оформила согласованное заявление с другим участником аварии. После этого Элину задержали до приезда сотрудников Государственной полиции для выяснения обстоятельств. На видео, снятом полицейскими, видно, как Элина спрашивает: «Что мне за это будет? Какие последствия?»
Правоохранители объяснили, что, вероятно, её временно лишат водительских прав, а также уточнили, насколько серьёзные травмы получил пешеход, которого она оставила без помощи. «Это очень плохо. Так никогда нельзя поступать. Всегда нужно оставаться на месте, что бы ни произошло. Уехать — значит сделать всё в десять раз хуже», — подчеркнули полицейские.
Государственная полиция решает вопрос о наказании в рамках административного процесса.