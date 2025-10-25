Сбила и уехала: в Риге неопытная водительница оставила пострадавшего пешехода и попала в новую аварию

Выяснилось, что владелица Seat доверила машину своей дочери, а та — внучке, которая ехала из Риги в сторону Ропажи. Когда полицейские обратились к девушке и спросили, как так получилось, что она попала в аварию, Элина тихо ответила, что ехала из Риги в сторону Ропажи: «Не знаю. Я ехала от “Турибы”. Мне нужно было повернуть налево на улицу Виенибас гатве. Машина, которая ехала навстречу, начала сигналить, но я успела повернуть. И потом просто не смогла остановиться перед пешеходным переходом. (…) Там невозможно было припарковаться».