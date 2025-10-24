На выходных снова придется переводить часы: почему Европа так и не отказалась от сезонной смены времени?
В ночь с субботы, 25 октября, на воскресенье, 26 октября, в Латвии состоится очередной переход на зимнее время, когда стрелки часов нужно перевести на час назад. И с каждым годом снова возникает вопрос: почему мы всё ещё это делаем, если Европейский Союз (ЕС) ещё несколько лет назад принципиально решил отказаться от сезонной смены времени.
Стоит напомнить, что в сентябре 2018 года Европейская комиссия после широкой общественной консультации, в которой 84% европейцев поддержали отказ от сезонного перевода часов, официально предложила прекратить эту практику.
Комиссия еще с 2021 года предложила перейти на постоянное время, позволяя каждой стране самостоятельно выбрать — сохранить летнее или зимнее время. Латвия была одной из стран, поддержавших отказ от сезонной смены времени, и после принятия новой директивы была готова остаться на летнем времени («GMT+3») на постоянной основе.
Однако на практике этот шаг застопорился. Каждое государство должно было принять решение до 1 апреля 2020 года, но мир захватила пандемия COVID-19. Политические и экономические приоритеты изменились, и вопрос об отмене перевода часов был отложен.
«Хотя на уровне ЕС велись дискуссии об отмене перевода времени, единого решения не было, поскольку многие страны считали необходимым провести полноценную оценку влияния, включая расходы и другие аспекты, которые могут возникнуть при изменении порядка перевода часов и часовых поясов ЕС. Поэтому в Латвии по-прежнему действует ранее установленный порядок, предусмотренный постановлениями Кабинета министров, соответствующими требованиям директивы ЕС», — объяснила порталу Jauns.lv руководитель отдела общественных отношений Министерства экономики Элина Балгалве.
Почему так трудно прийти к согласию?
Главное препятствие — отсутствие единого решения. Чтобы действительно отменить перевод времени, все 27 стран ЕС должны согласовать, какое время — зимнее или летнее — они хотят сохранить.
«Помимо отсутствия оценки воздействия, на мнение стран влияют их географическое расположение и количество солнечного света. Соответственно, в странах Западной Европы население более довольное сменой времени, поскольку повседневный ритм лучше согласован с солнечным светом», — поясняет представитель Министерства экономики.
Если одна страна отменит перевод часов, а соседняя — нет, в Европе возникнет хаос, усложняющий транспортное сообщение, логистику и сотрудничество компаний. Кроме того, не все государства думают одинаково. Северные страны склонны поддерживать зимнее время, тогда как южные чаще хотят сохранить летнее.
Министерство экономики отмечает, что, исходя из мнения органов госуправления, НПО, предпринимателей и жителей, а также учитывая географическое положение Латвии и положительные эффекты летнего времени, оно поддерживает переход на летнее время с сохранением на постоянной основе. Главные аргументы: летнее время более рационально, оно обеспечивает более длинный световой день в активные часы, способствуя экономической и физической активности жителей, что в целом положительно влияет на экономику, особенно в таких отраслях, как сельское хозяйство, туризм и строительство.
Зачем вообще ввели перевод часов?
Идея перевода часов возникла в начале 1970-х годов в ответ на глобальный нефтяной кризис. Цель — экономия энергии, адаптация рабочего времени к дневному свету, чтобы сократить использование искусственного освещения.
В Латвии сезонная смена времени была введена в 1981 году, а позже адаптирована к нормам ЕС, которые в 1998 году установили единый порядок перехода: летнее время начинается в последнее воскресенье марта и заканчивается в последнее воскресенье октября.
Со временем первоначальный аргумент об экономии энергии во многом потерял силу. Исследования показывают, что экономия энергии, если она вообще есть, минимальна или сомнительна. Одновременно всё громче звучат сообщения о негативном влиянии смены времени на здоровье человека — нарушается естественный биоритм, ухудшается качество сна и может негативно сказываться на работе сердца.
Когда прекратим этот ритуал?
Официально Европейская комиссия не установила новый срок, когда этот вопрос может быть вновь рассмотрен. Для изменений необходим политический консенсус всех стран.
«В настоящее время нет признаков того, что вопрос об отказе от сезонного перевода часов появится в повестке ЕС», — сообщает Балгалве.
Поэтому по-прежнему действует ранее утверждённый порядок: летнее время в Латвии — с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.