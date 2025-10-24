На выходных снова придется переводить часы: почему Европа так и не отказалась от сезонной смены времени?

Министерство экономики отмечает, что, исходя из мнения органов госуправления, НПО, предпринимателей и жителей, а также учитывая географическое положение Латвии и положительные эффекты летнего времени, оно поддерживает переход на летнее время с сохранением на постоянной основе. Главные аргументы: летнее время более рационально, оно обеспечивает более длинный световой день в активные часы, способствуя экономической и физической активности жителей, что в целом положительно влияет на экономику, особенно в таких отраслях, как сельское хозяйство, туризм и строительство.