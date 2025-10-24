В воскресенье переходим на зимнее время. Действительно ли это снизит наши счета за электричество?

Эксперт Enefit напоминает, что неэффективность системы летнего и зимнего времени осознают и сами политики. В 2018 году Европейская комиссия и Европарламент предложили отказаться от перевода часов — именно потому, что это не помогает экономить энергию. Тогда был проведён общеевропейский опрос: 84 % из 4,6 миллиона респондентов поддержали идею постоянного летнего или зимнего времени. В 2019 году Европарламент проголосовал за отмену перевода часов с 2021 года, однако решение так и не было реализовано — страны не смогли договориться между собой.