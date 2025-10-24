В воскресенье переходим на зимнее время. Действительно ли это снизит наши счета за электричество?
В последнее воскресенье октября вместе с миллионами других европейцев мы переведем стрелки часов на час назад, переходя на зимнее время. Этот ритуал, повторяющийся дважды в год, был введен в начале XX века как мера по экономии энергии. Так ли это в наше время?
Эксперты энергетической компании Enefit напоминают: исследования показывают, что «перевод часов» не только не экономит электроэнергию, но в некоторых случаях даже увеличивает её потребление.
Привычки потребления изменились
Система летнего и зимнего времени впервые появилась в Европе во времена Первой мировой войны, когда европейцы искали способы сэкономить уголь и другое топливо. Логика была проста: больше часов дневного света вечером — меньше потребности в искусственном освещении. В начале XX века, когда освещение составляло основную часть энергопотребления домохозяйств, идея казалась разумной.
«Тогда дополнительный час дневного света действительно позволял экономить, но сегодня ситуация совершенно иная. В современных домах освещение занимает лишь 5–10 % от общего потребления электроэнергии. Большая часть энергии уходит на отопление, охлаждение, работу холодильников, стиральных и посудомоечных машин, телевизоров. Эти устройства работают независимо от того, светло на улице или темно», — поясняет руководитель направления по работе с частными клиентами Enefit Элза Рудзите.
Она отмечает, что с развитием современных систем отопления и охлаждения переход на летнее или зимнее время часто даёт противоположный эффект — и может даже увеличить потребление электроэнергии. Осенью, когда стрелки переводят на час назад, люди просыпаются, когда на улице ещё темно и холодно, — и начинают тратить больше электричества уже с утра. А весной, когда стрелки переводят на час вперёд, многие возвращаются домой, пока солнце ещё высоко, что приводит к более частому использованию кондиционеров.
Эти выводы подтверждают и последние мировые исследования: переход на летнее или зимнее время в лучшем случае позволяет сэкономить лишь 0,3–0,5 % электроэнергии.
Проблему признают и политики
«Если рассматривать перевод часов с точки зрения энергосбережения, нужно честно сказать — в XXI веке это уже не даёт ощутимой пользы. Чтобы действительно экономить энергию, нужно говорить об энергоэффективности зданий, современных приборах, умном управлении потреблением, возобновляемых источниках и системах накопления энергии, а не о переводе стрелок», — подчёркивает Элза Рудзите.
Эксперт Enefit напоминает, что неэффективность системы летнего и зимнего времени осознают и сами политики. В 2018 году Европейская комиссия и Европарламент предложили отказаться от перевода часов — именно потому, что это не помогает экономить энергию. Тогда был проведён общеевропейский опрос: 84 % из 4,6 миллиона респондентов поддержали идею постоянного летнего или зимнего времени. В 2019 году Европарламент проголосовал за отмену перевода часов с 2021 года, однако решение так и не было реализовано — страны не смогли договориться между собой.
«Мы видим, что с наступлением холодного и тёмного времени года клиенты всё чаще интересуются, как сократить потребление электричества. Сегодня, когда цены на электроэнергию на бирже обновляются каждые 15 минут, лучший способ сэкономить — не крутить стрелки часов, а пересмотреть свои привычки: перенести основные энергозатратные процессы на часы, когда электричество дешевле. Так нашим клиентам удаётся сэкономить не один евро. Также важно инвестировать в аккумуляторные системы, которые позволяют накапливать энергию, когда она дешёвая, и использовать накопленную, когда цена растёт», — объясняет эксперт Enefit.