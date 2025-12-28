Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 28 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам, возможно, будет дан такой импульс, на котором вы сможете продержаться недели две-три. Можете, конечно, просадить весь заряд энергии и энтузиазма и за один день, но тогда вам придется найти себе дело поистине титаническое.
Телец
Сегодня вам море будет чуть выше колена, горы же - по плечо. Примерно такое же настроение будет овладевать каждым, кто окажется с вами рядом. Если не перейдете границы дозволенного, этот день будете вспоминать долго и с удовольствием.
Близнецы
Позаботьтесь сегодня о своей внешности, а заодно и о здоровье. И отдохнете, и удовольствие получите, и похорошеете - разве плохо?
Рак
Не стоит сегодня даже и пытаться скрыть хоть что-то от родственников. Во-первых, не выйдет, во-вторых, обидятся. Лучше приготовьте им что-нибудь вкусное на ужин.
Лев
Вы, подобно Летучему Голландцу, все время в пути, и почти всегда без определенной цели. Быть легким на подъем, конечно, неплохо, однако не настолько же легким, чтобы вас сносило малейшим дуновением ветерка.
Дева
Сегодня ответственность, на вас возложенная может показаться вам слишком тяжкой, награда же за труды может принести разочарование. Ограничьте свои действия лишь самыми необходимыми.
Весы
Репутация ваша может пострадать благодаря вашей чрезмерной увлеченности. Сегодняшний день не будет слишком удачным. Лучше просто подождать вечера.
Скорпион
Сегодня вы можете получить немало хороших предложений, что само по себе прекрасно, но это обстоятельство поставит вас перед необходимостью выбрать лучшее, каковое качество отнюдь не всегда очевидно. Чтобы не рвать на себе волосы впоследствии, не спешите с решением.
Стрелец
Наибольшее удовольствие вы сегодня получите от вкусного ужина дома, в кругу семьи. Но с одним условием - если готовить ужин вам не придется самому.
Козерог
Сегодня у вас есть неплохой шанс получить признание, правда для этого придется что-нибудь сделать. Что именно - не важно, лишь бы оно было заметно невооруженному глазу.
Водолей
Не самый подходящий день для того, чтобы ломать мебель. Так что стоит немножко поумерить пыл и внимательно прислушаться к голосу рассудка.
Рыбы
Если сегодня кто-то потребует от вас объяснить ваше поведение, процитируйте что-нибудь подходящее, или попытайтесь отделаться шуткой. Сегодня не стоит никого посвящать ни в собственные планы, ни в их мотивировки.