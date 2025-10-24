В Литве завершился судебный процесс, потрясший всю страну: "Каунасскому чудовищу" назначено максимальное наказание
7 января прошлого года в Каунасе произошло преступление, всколыхнувшее всю Литву и даже соседние страны, в том числе Латвию: около 16:30 у автобусной остановки была похищена 9-летняя Агота. Неизвестный мужчина силой посадил девочку в автомобиль и увез в неизвестном направлении.
Когда к 19:30 ребёнок не вернулся домой и родители не смогли с ней связаться, они немедленно сообщили о пропаже в полицию. В поисках ребёнка участвовали сотни полицейских и более двухсот добровольцев. Говорили даже, что девочку могли вывезти из страны, в том числе и в Латвию, поэтому в местных сосетях распространяли фото ребенка. К счастью, после двух суток интенсивных поисков и следственных действий преступление было раскрыто. 10 января около часа ночи полиция провела экстренную пресс-конференцию и объявила, что Агота найдена. По словам правоохранителей, девочка физически серьёзно не пострадала, однако получила лёгкие травмы и была доставлена в больницу.
Позже подтвердилось, что ребёнок действительно был похищен. Аготу нашли запертой в специально оборудованном гараже неподалёку от места похищения. Там же находился подозреваемый — 42-летний житель Каунаса Гедиминас Филипавичюс, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Он не был знаком с семьей девочки, и следствие считает, что жертва была выбрана случайно.
В гараже мужчина обустроил тайное подземное помещение, где удерживал ребенка. Следователи выяснили, что он готовился к совершению ещё одного подобного преступления, но его планы сорвала оперативная работа полиции.
Судебный процесс начался в марте 2024 года и проходил за закрытыми дверями, чтобы защитить личную жизнь пострадавшей. На заседаниях Филипавичюс, которого СМИ называют «Каунасским чудовищем», в основном молчал, избегал зрительного контакта и не объяснял мотивов своих действий. Только на первом заседании он заявил, что всё произошло «случайно», и извинился перед обществом.
24 октября 2025 года Каунасский окружной суд признал его виновным в похищении Аготы и назначил максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Литвы, — 20 лет лишения свободы. Кроме того, суд постановил выплатить девочке 70 000 евро моральной компенсации, а её родителям — по 15 000 евро каждому.
И прокуратура, и семья Аготы сочли приговор справедливым, однако он ещё не вступил в силу и может быть обжалован.
Тем временем в Каунасе завершено расследование ещё одного уголовного дела против Филипавичюса — его обвиняют в преступлениях против двух взрослых женщин. По словам литовских прокуроров, этот человек представляет чрезвычайную опасность для общества, что также повлияло на суровость назначенного наказания.