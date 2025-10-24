В Литве завершился судебный процесс, потрясший всю страну: "Каунасскому чудовищу" назначено максимальное наказание

Когда к 19:30 ребёнок не вернулся домой и родители не смогли с ней связаться, они немедленно сообщили о пропаже в полицию. В поисках ребёнка участвовали сотни полицейских и более двухсот добровольцев. Говорили даже, что девочку могли вывезти из страны, в том числе и в Латвию, поэтому в местных сосетях распространяли фото ребенка. К счастью, после двух суток интенсивных поисков и следственных действий преступление было раскрыто. 10 января около часа ночи полиция провела экстренную пресс-конференцию и объявила, что Агота найдена. По словам правоохранителей, девочка физически серьёзно не пострадала, однако получила лёгкие травмы и была доставлена в больницу.