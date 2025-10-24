В Прейльском крае хотят избавиться от советского наследия и фамилии Сорокин

Часть жителей предлагает назвать улицу именем Антона Скутелиса, который родился в 1939 году в хуторе Баложи Стабулниекской волости. Учился в Айзмежской начальной школе, в Видсмуйжской средней школе и Рижском первом медицинском училище. В 1965–1971 годах учился в Рижском медицинском институте, в 1971–1973 годах работал врачом-кардиологом на скорой помощи в Риге, затем младшим научным сотрудником лаборатории кафедры фармакологии того же института (1973–1980), старшим научным сотрудником Института кардиологии Латвии (1980–1993). С 1993 года — доцент кафедры фармакологии Латвийской медицинской академии, преподаватель и ассоциированный профессор кафедры фармакологии Рижского университета имени Страдиня. Соавтор исследований 22 препаратов. За исследование препарата форидон в 1990 году был удостоен премии Совета Министров Латвии. Автор или соавтор более 200 научных статей, 8 книг и 20 изобретений. Член Латвийского общества фармакологов с 1971 года, почетный член Латвийского фармацевтического общества.