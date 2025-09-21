В Латвии переименовали 88 улиц: больше других не повезло Пушкину и одному латышскому классику
С 2022 года в Латвии были переименованы 88 улиц или их частей. Чаще всего изменения касались улиц Леона Паэгле, Маскавас и Пушкина. Больше всего переименований — в Риге.
С 2022 года в разных местах Латвии были изменены названия 88 улиц или частей улиц, свидетельствует информация, предоставленная Государственной земельной службой. Больше всего — 25 — новых названий получили улицы или части улиц в Риге. В восьми случаях изменения затронули Огрский край, а в семи — Валмиерский край.
За это время названия улиц или их частей были изменены также в Валкском, Тукумском, Талсинском, Сигулдском, Саулкрастском и Салдусском краях. Кроме того, изменения коснулись улиц в Ропажском, Резекненском, Прейльском, Олайнском, Мадонском, Ливанском, а также Краславском и Кулдигском краях. Переименования улиц или их частей с 2022 года были проведены также в Адажском, Алуксненском, Бауском, Цесисском, Елгавском, Екабпилсском краях, а также в Юрмале и Лиепае.
Чаще всего изменялось название улицы Леона Паэгле. Улицы с таким названием были переименованы в Цесисском, Кулдигском, Огрском, Саулкрастском и Валмиерском краях.
Название улицы Маскавас было изменено в четырёх местах — в Риге, а также в Мадонском, Ропажском и Саласпилсском краях. Также четыре самоуправления приняли решение переименовать улицу Пушкина — в Риге, Бауском, Огрском и Валкском краях.
Леон Паэгле (1890–1926) — латышский писатель, драматург и общественный деятель, чья жизнь была тесно связана с революционным движением начала XX века. Родился в семье кузнеца, получил педагогическое образование и работал учителем, а позже — активистом и депутатом Рижской думы. Его творчество, проникнутое экспрессионизмом и коммунистическим пафосом, включало стихи, рассказы и пьесы, в которых он поднимал темы классовой борьбы и социальной справедливости. Паэгле подвергался арестам за участие в запрещённой Коммунистической партии Латвии, а его ранняя смерть стала следствием тяжёлой болезни, усугублённой репрессиями.