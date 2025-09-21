В Латвии переименовали 88 улиц: больше других не повезло Пушкину и одному латышскому классику

За это время названия улиц или их частей были изменены также в Валкском, Тукумском, Талсинском, Сигулдском, Саулкрастском и Салдусском краях. Кроме того, изменения коснулись улиц в Ропажском, Резекненском, Прейльском, Олайнском, Мадонском, Ливанском, а также Краславском и Кулдигском краях. Переименования улиц или их частей с 2022 года были проведены также в Адажском, Алуксненском, Бауском, Цесисском, Елгавском, Екабпилсском краях, а также в Юрмале и Лиепае.