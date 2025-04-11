"Лаконично и понятно": в Иецаве придумали, как переименовать улицу Пушкина

Абсолютное большинство голосов (96) получило название "Улица Эстрадес". В самоуправлении пояснили, что это название лаконичное, понятное и легко воспринимается. В современных новых районах часто выбирают простые и однозначные названия улиц, которые удобны в использовании. Улица Эстрадес соответствует этой тенденции и логичному, современному развитию городской среды.