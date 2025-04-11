Вопреки ранее прозвучавшему прогнозу, в Иецаве народная тропа к великому пииту стала зарастать.
В Латвии
Вчера 23:43
"Лаконично и понятно": в Иецаве придумали, как переименовать улицу Пушкина
Более половины опрошенных жителей, зарегистрированных на территории Иецавы, высказались за переименование улицы Пушкина в Иецаве в улицу Эстрадес (улица Эстрады).
В Баусской краевой думе сообщили, что в голосовании приняли участие 186 респондентов, из которых 172 проголосовали через мобильное приложение и 14 - в едином центре обслуживания клиентов государственных и муниципальных услуг Иецавы.
Абсолютное большинство голосов (96) получило название "Улица Эстрадес". В самоуправлении пояснили, что это название лаконичное, понятное и легко воспринимается. В современных новых районах часто выбирают простые и однозначные названия улиц, которые удобны в использовании. Улица Эстрадес соответствует этой тенденции и логичному, современному развитию городской среды.
За вариант "Улица Элзас Стерстес" проголосовали 35 человек, за "Улицу Марас" - 21, за "Улицу Мейстару" - 19, а за "Улицу Амату" - 15 человек.