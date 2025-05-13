Вместо Пушкина - Мольер: в школах Даугавпилса русский язык решили заменить французским

Она указала, что обсуждение необходимости замены второго иностранного языка продолжается уже два года, и за это время велась подготовительная работа. По информации, предоставленной директорами школ, учебные заведения Даугавпилса смогут выполнить запланированные требования, предполагающие отказ от русского языка как второго иностранного. Директора провели опрос среди учителей и выяснили их готовность работать с другими языками. В качестве второго иностранного планируется предлагать французский язык, однако в некоторых школах можно будет изучать также немецкий, испанский или шведский.