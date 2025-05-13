Вместо Пушкина - Мольер: в школах Даугавпилса русский язык решили заменить французским
В Даугавпилсе в рамках общего среднего образования вместо русского языка как второго иностранного, возможно, будет предлагаться французский язык, рассказала сегодня журналистам руководитель Управления образования города Марина Исупова.
Она указала, что обсуждение необходимости замены второго иностранного языка продолжается уже два года, и за это время велась подготовительная работа. По информации, предоставленной директорами школ, учебные заведения Даугавпилса смогут выполнить запланированные требования, предполагающие отказ от русского языка как второго иностранного. Директора провели опрос среди учителей и выяснили их готовность работать с другими языками. В качестве второго иностранного планируется предлагать французский язык, однако в некоторых школах можно будет изучать также немецкий, испанский или шведский.
Вице-мэр Даугавпилса Алексей Васильев выразил недовольство решением Сейма. Он подчеркнул, что в Латгале существует спрос на русский язык как на второй иностранный, и считает, что подход правительства — принять решение и ожидать, что самоуправления сами его реализуют — является неправильным. По его мнению, сначала необходимо было провести консультации с местными властями.
Депутаты Сейма поддержали недавно в первом чтении поправки к Закону об образовании, предусматривающие отказ от русского языка как второго иностранного в среднем образовании. Поправки рассматриваются в срочном порядке.
Согласно поправкам, учащиеся, принятые в программы общего среднего и профессионального образования в 2024/2025 и 2025/2026 учебных годах, смогут отказаться от изучения русского языка, если учебное заведение предлагает другой иностранный язык. Также установлено, что до 1 сентября 2025 года учредители образовательных учреждений совместно с самими учреждениями должны обеспечить возможность изучения другого иностранного языка.
Не все, однако, согласны с окончательным изгнанием русского языка из классов. Так, руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага призвала не лишать школьников возможности изучать как можно больше языков, включая русский. "Россия останется нашим соседом", - напомнила Ванага.