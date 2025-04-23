"Россия останется нашим соседом": Ванага не поддерживает отказ от русского языка в средней школе

Россия останется нашим соседом, напомнила Ванага. "Конечно, английский язык необходим, но есть страны бывшего Советского Союза, где русский язык охотно используется для общения", - отмечает Ванага и высказывает мнение, что было бы важно узнать мнение работодателей - какой язык доминирует в сотрудничестве с такими странами, как Армения, Грузия, Казахстан и Таджикистан. "Здесь важно выявить реальную практику", - добавила она.