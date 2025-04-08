Подготовлены поправки к закону о возможности отказа от русского языка и в средней школе

Предлагаемые поправки к закону об образовании предусматривают, что со следующего учебного года учащиеся, приступающие к получению общего или профессионального среднего образования в текущем или следующем учебном году, будут иметь возможность отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного, если учебное заведение не может предоставить другой иностранный язык.