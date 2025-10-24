Ограничения на продажу алкоголя - спасли ли они нацию от злоупотреблений?

За эти несколько месяцев было возбуждено 16 административных дел о незаконном производстве, поставке, хранении или перемещение алкогольной продукции. Еще семь уголовных дел было возбуждено по факту незаконной продажи алкогольной продукции, а десять - по факту незаконного производства, хранения и перемещения алкогольной продукции. За тот же период было возбуждено 49 уголовных дел по фактам незаконного хранения, перемещения и сбыта алкогольной продукции и табачных изделий.