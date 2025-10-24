Глава VID: "Служба интересуется происхождением ваших денег не для того, чтобы собрать больше налогов"

Генеральный директор VID Байба Шмите-Роке в передаче “Naudas cena” на телеканале TV24 заявила, что требование указывать происхождение денежных средств не имеет целью увеличение налоговых поступлений. Комментируя меры по ограничению теневой экономики, глава VID напомнила, что в 2023 году были созданы рабочие группы, разработавшие предложения по снижению её масштабов. По её словам, инициаторами этих идей в основном выступили сами предприниматели, а служба предложила ввести требование об указании происхождения средств.