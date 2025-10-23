Минфин США вводит санкции против "Роснефти" и "Лукойла" - одновременно с этим Трамп отменил встречу с Путиным
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США приняло решение ввести санкции против российских нефтегазовых компаний "Роснефть" и "Лукойл". Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Там отметили, что новые ограничения вводятся «в связи с отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны в Украине».
«Учитывая отказ Путина прекратить эту бессмысленную войну, Минфин вводит санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, финансирующих военную машину Кремля. Минфин готов предпринять дальнейшие действия, если это необходимо, чтобы поддержать усилия Трампа по прекращению войны», — заявили в ведомстве.
Кроме этого, американский Минфин вносит в санкционный список 34 российские дочерние компании «Роснефти» и «Лукойла».
В Минфине объяснили, что из-за санкций вся собственность и имущественные права компаний, находящиеся во владении или под контролем США, блокируются. Также под блокировки попадают любые организации, которые хотя бы на 50% находятся в собственности «Роснефти» и «Лукойла».
В ведомстве отметили, что нарушение санкций может привести к применению гражданско-правовых или уголовных рестрикций в отношении граждан США и иностранцев. Также под санкции могут попасть финансовые учреждения и другие лица, которые осуществляют совместную деятельность с компаниями, включенными в санкционный список.
Кроме этого, иностранные финансовые учреждения, которые проводят транзакции или предоставляют услуги, связанные с российской военно-промышленной базой, рискуют попасть под санкции Минфина.
Санкции потенциально угрожают экспорту «Роснефти» и «Лукойла» и могут снизить экспортные доходы РФ. Подобная ситуация возникла в начале года, когда Минфин США ввел санкции против «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза». Под риском вторичных санкций оказались покупатели нефти из Китая и Индии.
«Министерство финансов вводит санкции против крупных российских нефтяных компаний и призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня», — написал президент США Дональд Трамп.
Через некоторое время президент США заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели, но мы встретимся в будущем», — сказал президент США.
Говоря о возможности поставок ракет Tomahawk Украине Трамп заявил, что ими нужно уметь пользоваться, а на обучение может уйти от полугода до года. По его словам, единственный выход из ситуации — если американские войска будут сами запускать дальнобойные ракеты, но США этого делать не собираются.
Также глава Белого дома прокомментировал введение санкций против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл». По его словам, он «почувствовал, что время пришло. Мы долго ждали». При этом он выразил надежду, что ограничения будут действовать недолго.
Помимо этого, Трамп заявил, что России и Украине необходимо зафиксировать нынешние позиции на фронте и прекратить боевые действия.
Президент США выразил мнение, что убедить Путина прекратить боевые действия может председатель КНР Си Цзиньпин. Он добавил, что попросил китайского лидера сократить закупки российской нефти.