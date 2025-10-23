Минфин США вводит санкции против "Роснефти" и "Лукойла" - одновременно с этим Трамп отменил встречу с Путиным

Говоря о возможности поставок ракет Tomahawk Украине Трамп заявил, что ими нужно уметь пользоваться, а на обучение может уйти от полугода до года. По его словам, единственный выход из ситуации — если американские войска будут сами запускать дальнобойные ракеты, но США этого делать не собираются.