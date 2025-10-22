Опасная инфекция: в Латвии растет число заболевших лептоспирозом - один человек уже умер

В этом году до 13 октября в Латвии было зарегистрировано 25 случаев заболевания лептоспирозом, что в шесть раз больше, чем в предыдущие годы, когда регистрировалось в среднем четыре случая в год. Например, в 2021 году был зарегистрирован один случай, а в 2017 году - восемь. В сентябре было зарегистрировано 14 случаев, а в августе - шесть, что свидетельствует о заметном сезонном росте заболеваемости в конце лета и осенью, сообщает ЦПКЗ.