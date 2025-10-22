Пуданс: семь солдат постояли у границы - и Россия добилась резонанса на уровне НАТО

Комментируя ситуацию, Каспар Пуданс сказал, что, с одной стороны, Россия ничего не нарушила, поскольку вооруженные люди находились на российской территории. В то же время ситуацию можно рассматривать как провокацию, поскольку она отличается от повседневных ситуаций. "Если это сознательная провокация, то они [Россия] достигли своей цели. Семь человек по их сторону границы поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО. Это неправильно. Если мы будем так "сжигать" наше внимание, мы можем упустить то, что нам действительно нужно заметить. Чего они добиваются? Реагируем ли мы на малейшее подобное нарушение статьей 4 Договора НАТО? Это принизило бы суть этой статьи, и Россия вполне могла бы быть довольна тем, что она вызывает большой эффект небольшими действиями, а мы идем в неверном направлении", - сказал командующий НВС.