Пуданc: Россия будет продолжать агрессию, пока ее граждане не почувствуют войну лично

Пуданc считает, что возможные удары ракетами Tomahawk по объектам в глубине России могли бы серьёзно нарушить существующий порядок и работу военной промышленности, снабжающей фронт. "Это заставило бы обычных граждан осознать, что война не где-то далеко, а рядом. Что то, что они видят по телевизору, не соответствует действительности. Война может прийти и к ним, и страдать будут не только те, кого отправили на фронт", — подчеркнул латвийский военный.