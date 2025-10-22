Пуданc: Россия будет продолжать агрессию, пока ее граждане не почувствуют войну лично
Командующий Национальными вооруженными силами Латвии Каспар Пуданc считает, что удары по территории России с применением ракет Tomahawk могли бы радикально изменить ход войны, нарушив работу военной промышленности и разрушив иллюзию “чужой войны”.
Во всем мире активно обсуждается вопрос о возможных ударах по территории России с использованием американских крылатых ракет Tomahawk. По мнению командующего Национальными вооружёнными силами Латвии, генерал-майора Каспара Пуданса, такие удары могли бы радикально изменить ход войны в Украине.
В интервью латвийскому телеканалу TV24 в программе “Nedēļa. Post Scriptum” генерал отметил: "Война не прекратится, пока этого не захочет сама Россия. Пока её граждане не почувствуют, что война касается и их лично, она будет продолжаться".
По словам Пуданса, российская промышленность имеет значительные ресурсы и территориальную глубину, что позволяет ей без серьёзных ограничений продолжать производство вооружений. Именно это, по его мнению, и продлевает войну. Россия, подчеркнул генерал, уже потеряла более миллиона человек и огромное количество техники, но эти потери не останавливают руководство страны.
Одним из ключевых преимуществ России Пуданc называет способность производить оружие с низкими затратами. "Это их история, культура, военная традиция. Есть даже так называемая "теория страдания", которая проявляется во всех российских войнах. Посмотрите на Вторую мировую — они представляют её как свой подвиг, хотя миллионы людей погибли", — пояснил генерал. По его словам, тот же подход виден и сегодня — на фронт отправляют целые массы людей без учёта потерь, потому что главная цель Кремля — победа любой ценой.
Пуданc считает, что возможные удары ракетами Tomahawk по объектам в глубине России могли бы серьёзно нарушить существующий порядок и работу военной промышленности, снабжающей фронт. "Это заставило бы обычных граждан осознать, что война не где-то далеко, а рядом. Что то, что они видят по телевизору, не соответствует действительности. Война может прийти и к ним, и страдать будут не только те, кого отправили на фронт", — подчеркнул латвийский военный.