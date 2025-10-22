"Мне так стыдно!" История женщины из Латвии о том, как она стала жертвой целителя

Главный врач Латвийского онкологического центра Андрей Пчелкин называет несколько причин.

Психологические факторы: негативный опыт с врачами или системой здравоохранения.

Нехватка времени у врачей: «Обычно приём длится 20 минут — часто этого недостаточно, чтобы всё объяснить», — поясняет он. Целители же уделяют по часу-два, создавая иллюзию заботы и безопасности.

Псевдонаука и традиции: многие не отличают псевдонаучные методы от доказательной медицины. Есть семьи, живущие в «информационном пузыре», где по-прежнему верят в «бабушкины рецепты». Врач добавляет, что некоторые народные средства действительно работают (например, подорожник или алоэ на рану), что создаёт ложное впечатление, будто так можно вылечить всё.