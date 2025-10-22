"Мне так стыдно!" История женщины из Латвии о том, как она стала жертвой целителя
В феврале этого года молодая женщина Линда Канте поделилась в соцсетях тяжелой новостью — у нее внезапно обнаружили почечную недостаточность. Она рассказывала о предстоящем лечении, о своих чувствах и призналась, что готова попробовать и альтернативные методы. Однако спустя почти четыре месяца появилось совсем другое видео.
«Я допустила огромную ошибку, мне было стыдно, так стыдно», — эмоционально призналась Линда. Осознав, что народные методы нанесли больше вреда, чем пользы, журналисты нашли Линду Канте, которая согласилась рассказать, как оказалась в руках целительницы. «Если бы у меня была просто четкая информация об этиологии, патогенезе, понимание, что физически происходит с моим органом, телом, я бы никогда в жизни не пошла к целителю», — говорит теперь Линда.
Путь к целительнице
Проблемы со здоровьем у Линды начались с головных болей, отеков лица и очень высокого показателя креатинина в крови. Попав в больницу, она была шокирована, когда узнала, что ей срочно требуется процедура искусственной почки — гемодиализ. Все происходило стремительно.
«Врач сказал: сейчас делаем то и это, вот бланк информированного согласия, подпишите, будем делать операцию», — вспоминает Линда. Молодая женщина переживает, что ей не хватило человеческого отношения и понимания со стороны врача.
«Когда с тобой так разговаривают, под давлением, возникает ощущение — стоп! И потом всё пошло наперекосяк».
Отсутствие спокойного, человечного разговора с врачом подтолкнуло Линду к поиску альтернативных способов. В это же время один из родственников настойчиво советовал ей конкретную целительницу. Сначала Линда игнорировала советы, пока не посмотрела видео, опубликованное этой женщиной. «Если бы в том фрагменте она не упомянула конкретный случай, как в детстве помогла при болезни почки, всё сложилось бы иначе», — говорит Линда.
Почему пациенты выбирают целителей?
Линда — не единственная, кто оказался в такой ситуации. В Рижской Восточной клинической университетской больнице отмечают, что к целителям, знахарям и «энергетическим терапевтам» обращаются особенно часто онкологические пациенты.
Главный врач Латвийского онкологического центра Андрей Пчелкин называет несколько причин.
Психологические факторы: негативный опыт с врачами или системой здравоохранения.
Нехватка времени у врачей: «Обычно приём длится 20 минут — часто этого недостаточно, чтобы всё объяснить», — поясняет он. Целители же уделяют по часу-два, создавая иллюзию заботы и безопасности.
Псевдонаука и традиции: многие не отличают псевдонаучные методы от доказательной медицины. Есть семьи, живущие в «информационном пузыре», где по-прежнему верят в «бабушкины рецепты». Врач добавляет, что некоторые народные средства действительно работают (например, подорожник или алоэ на рану), что создаёт ложное впечатление, будто так можно вылечить всё.
Пчелкин вспоминает случаи, когда пациенты, полностью излечимые, отказывались от медицины и ехали в Тибет, Мексику или к местным знахарям. «Проходит год — они возвращаются, но рак уже четвёртой стадии, и мы, к сожалению, уже ничем помочь не можем».
Вера в чудо — в человеческой природе
Чтобы глубже понять феномен народной медицины, журналисты обратились к исследователю Латвийского фольклорного архива Айгару Лиелбардзису. Он отмечает, что латвийское общество в этом не уникально — так же обстоит дело и в других странах Европы. Люди прибегают к народным методам в кризисные моменты, когда хотят спастись любой ценой.
Исторически народная медицина была распространена по понятным причинам — отсутствие врачей, высокая стоимость медицинских услуг, личное отношение. По словам исследователя, целительство всегда предлагало больше надежды и веры в чудо. «Природа человека не меняется. Вера в сверхъестественное не зависит от образования или дохода. Это часть человеческой сущности — духовность. Просто меняются формы: раньше были заговоры и травы, теперь — “энергетическое исцеление”».
«Это было худшее, что я могла себе сделать»
Целительница, к которой обратилась Линда, использовала ритуалы с «энергией рук», «заговаривала» соль, соду и воду для ножных ванночек, советовала читать мантры и заниматься йогой.
«Всё это занимало примерно по два с половиной часа утром и вечером. Ужас! Мне так стыдно, так стыдно! Какая глупость!» — говорит теперь Линда. Но тогда она так не думала. Между ней и целительницей установилась тесная связь: они встречались раз в неделю, могли созваниваться в любое время суток, и та всегда поддерживала.
«Я чувствовала себя хорошо. Но хорошо — не потому, что была с ней, а потому что получала диализ», — признаётся Линда.
«В какой-то момент я спросила: стоит ли мне продолжать диализ? И целительница ответила: “Как хорошо, что ты сама об этом спросила! Я не хотела тебе навязывать, но раз уж ты спросила — можем отказаться”. Это было худшее, что я могла себе сделать».
Линда отказалась от диализа. Вскоре появились симптомы интоксикации, но целительница успокаивала: «Всё хорошо, очищается карма». Позже Линда на время потеряла зрение, у неё развился синдром беспокойных ног и сильный зуд.
«Это было в апреле, я поняла, что что-то не так, что этого всего слишком много. Появились отеки на ногах и лице. Всё было очевидно — почки, всё ясно», — вспоминает она.
Линда пробыла под надзором целительницы около месяца, затем наконец вернулась в больницу. Состояние ухудшилось — почки перестали фильтровать жидкость. «Во время каждой процедуры диализа с меня снимают по 3–4 килограмма лишней жидкости», — говорит она.
Сейчас молодая женщина находится под наблюдением врачей и вскоре станет в очередь на пересадку почки. О случившемся она сообщила в полицию.
Её совет другим звучит жёстко, но честно: «Давайте сделаем так — найдём реального, нормального врача. Это трудно, я знаю, я прошла через это. Но лучше сначала вложить энергию в поиски хорошего врача, а потом уже можно ходить на массажи, к целителям, раскладывать Таро — делать что угодно, но обязательно под медицинским контролем».